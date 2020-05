Mange mener vektklassene i OL er hensynsløse: – Overrasket over at det ikke skjer flere dødsfall

I OL tvinges utøvere inn i vektklasser som er unaturlig for dem. En av idrettene har opp til 33 kilo mellom to vektklasser. Det betyr trøbbel for dem som er midt imellom.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn