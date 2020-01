Idrettstriumfene som betyr så mye mer

OM HÅNDBALL: Kroatia er en ung nasjon med mange problemer. I snart 30 år har idretten vært en viktig identitetsbygger.

Sterke kroatiske følelser etter seieren over Norge. Foto: Erik Simander, TT

Publisert: Publisert: Nå nettopp

STOCKHOLM: Du trenger ikke være en politisk stormakt for å hevde deg på idrettsbanen. Norge er et bevis i vinteridrettene. Overmennene i fredagens dramatiske EM-semifinale er definitivt det samme i mange sommergrener.

I Kroatia bor det rundt fire millioner mennesker. Faktisk blir de bare færre og færre år for år. «Hjerneflukten» fra landet er stor blant unge voksne. De drar til Tyskland, Østerrike og andre EU-land med håp om en bedre fremtid.

Mange opplever at nepotisme og korrupsjon ødelegger for en sunn utvikling i hjemlandet. Nasjonen som neste år feirer 30-årsjubileum for sin selvstendighet, har mange utfordringer å løse.

På idrettsbanen fortsetter imidlertid kroatene å slå langt over sin vektklasse.

Fredag slo de Norge i håndball. Samme dag spilte også vannpololaget semifinale i EM. De tapte for Spania. Søndag kan håndballgutta ta revansje når nasjonene barker sammen i finalen Norge gjerne skulle vært i.

Kroatias keeper Marko Bijac reddet et spansk skudd i EM-semifinalen i vannpolo fredag. Det endte med et knepent 8–9-tap for kroatene. Foto: Zsolt Szigetvary / MTI

Som en krig

Dette er bare to av idrettene hvor kroatene gjør det bemerkelsesverdig bra. De har OL-gull i begge, i tillegg har basketlaget sølv. Fotballaget spilte seg til VM-finalen i 2018 og tok bronse 20 år tidligere.

De har to tennisspillere med Grand Slam-titler, og Janica Kostelic er den store alpindronningen med fire OL-gull. Broren Ivica ble verdensmester. I Rio-OL for fire år siden reiste troppen hjem med hele fem gull. Norge klarte null.

Idrettssosiologene har lett etter forklaringer på hvorfor nettopp kroatene hevder seg så sterkt. Det lå et godt grunnlag fra det jugoslaviske kommunistregimet, som brukte idretten til å bygge nasjonal stolthet.

«Seire på fotballbanen former en nasjons identitet på samme måte som en krig», sa Kroatias første president, nasjonalisten Franjo Tuđman. Frem til sin død i 1999 videreførte han denne tankegangen.

Allerede året etter frigjøringen deltok Kroatia i Barcelona-OL i 1992. De fikk med seg sølv i basketball og to bronsemedaljer i tennis. Fire år senere sørget håndballaget for det første olympiske gullet i den unge nasjonens historie.

Zlatko Horvat fikk revansje for straffebommen og det sure tapet for Norge i VM-semifinalen i 2017. Foto: Erik Simander, TT

Fakta Kroatisk suksess Basket: OL-sølv, VM-bronse og to EM-bronser. Håndball: To OL-gull og en -bronse. Ett VM-gull, tre -sølv og en -bronse. To EM-sølv og tre -bronse. Spiller EM-finale søndag. Vannpolo: OL-gull og to -sølv. To VM-gull, ett -sølv og tre -bronse. Ett EM-gull og to -sølv. Spiller EM-bronsefinale søndag. Fotball: Ett VM-sølv og en VM-bronse. Tennis: Goran Ivanisevic vant Wimbledon-turneringen i 2001, og var på sitt beste ranket som nummer to i verden. Maric Cilic vant US Open i 2014 og har spilt finale i Australian Open og Wimbledon. Alpint: Janica Kostelics er den store dronningen med tre OL-gull i 2002 og ett i 2006. Hun har også to OL-sølv og fem VM-gull. Hennes bror, Ivica har fire OL-sølv og en VM-medalje i hver valør. Sommer-OL: I Rio 2016 tok Kroatia fem gullmedaljer (skyting, roing, seiling, diskos og spyd). I London tok de tre (diskos, skyting og vannpolo)

Det kroatiske laget jubler etter seieren over Norge. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Zeljko Musa avgjorde semifinalen mot Norge fem sekunder før den fjerde ekstraomgangen var over. Foto: Erik Simander, TT

Den endeløse dagen

Om Norge skulle klare å ta seg til sommerens EM-sluttspill i fotball, vil Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland møte kroatene på Hampden Park i Glasgow 23. juni.

Selv med en gyllen, norsk generasjon på gang er det ingen tvil om at kroatene vil være favoritter.

– Det er mentaliteten vår. Vi har vært gjennom mye dritt, med krigen og alt det der. Situasjonen er ikke den beste nå heller, sa Liverpool-spiller Dejan Lovren under fotball-VM da Aftenposten spurte hvordan et så lite land kan gjøre det så bra.

Luka Modric mottar hyllesten etter hjemkomsten i Zagreb. Foto: Marko Drobnjakovic, AP

I 1998 ble fotballaget nasjonalhelter med VM-bronsen i Frankrike.

– Den gangen handlet det om å vinne og bringe landet sammen etter krigen. Nå gjelder det å overvinne mange av utfordringene det å være en ung nasjon i det 21. århundret fører med seg, har journalist og forfatter James Montague sagt til Aftenposten.

Da sølvlaget kom hjem til Zagreb sommeren 2018, kalte avisene den store feiringen for «den endeløse dagen».

Ifølge tabloidavisen 24sata er planene allerede klare for hvordan et EM-gull vil bli markert mandag.

Publisert: Publisert 26. januar 2020 08:44

Mest lest akkurat nå