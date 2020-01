Mané skadet da Liverpool avgjorde i sluttminuttene

Roberto Firmino scoret det avgjørende målet da Liverpool vant 2–1 borte mot Wolverhampton.

Kaptein Jordan Henderson scoret kampens første mål. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Wolverhampton – Liverpool 1–2

Saken oppdateres.

Liverpool fikk en tøff match borte mot Wolverhampton. Men seks minutter før slutt dukket Roberto Firmino opp og avgjorde kampen for Liverpool.

Liverpool leder dermed Premier League med 16 poeng. Jürgen Klopps menn har nå gått hele 40 kamper i ligaen uten tap.

– For en kvalitet, for et vinnerlag. Nå er også Wolverhampton-hinderet passert for Jürgen Klopp og hans menn, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland etter Liverpools 14. strake seier.

Ifølge statistikksiden Opta er Liverpool kun ett av fem lag som har gått 40 eller flere kamper ubeseiret i ligaen.

Skadesmell for Mané

Men tross 40 kamper ubeseiret kostet seieren over Wolves dyrt. En halvtime ut i kampen måtte stjernespiller Sadio Mané gi seg på grunn av en skade. Etter kampen bekreftet Jürgen Klopp at det var snakk om en muskelskade.

– Det var veldig dumt at Sadio måtte gi seg. Jeg håper ikke det er altfor ille, vi vil få flere svar i morgen. Han har pådratt seg en muskelstrekk, slik skjer med mange spillere i denne hektiske perioden. Takumi (Minamino) kom inn og gjorde det bra, sa Klopp til BT Sport.

Sadio Mané måtte ut med skade mot Wolverhampton. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

Liverpool-kaptein Jordan Henderson mener Liverpool må bli bedre på spesielt én ting, selv om det ble tre poeng mot Wolves.

– Det var en intens kamp, vi visste det ville bli vanskelig. De fem bakerste hos oss var brilliante. Men vi hadde en god del sjanser. Det vi ønsker å forbedre fremover er å drepe kampene tidligere enn det vi gjore i dag, sa Henderson til BT Sport.

Kapteinen headet Liverpool i føringen

Kampen startet oppskriftsmessig for Liverpool. Ligalederne brukte kun åtte minutter på å ta ledelsen.

Premier Leagues assistkonge, Trent Alexander-Arnold, prikket et hjørnespark på pannebrasken til kaptein Jordan Henderson, som headet gjestene i føringen.

Mané ut med skade

Men etter 33 minutter spilt fikk Liverpool-fansen en dårlig nyhet. Midt i en spurt stoppet plutselig stjernespiller Sadio Mané helt opp, og gikk rett ut mot benken. Mané signaliserte tydelig til Jürgen Klopp og resten av trenerteamet at han måtte gi seg, og ble byttet ut like etterpå.

Mané har vært en av Liverpools aller beste spillere hittil denne sesongen. Senegaleseren har scoret 11 mål så langt i Premier League.

Inn kom japanske Takumi Minamino til sin Premier League-debut.

Ulvene slo tilbake

På tross av Liverpools tidlige ledelse ble det en svært jevn kamp på Molineux. Og like etter pause var det Wolves’ tur til å finne nettmaskene.

Wolves’ superspiss Raúl Jiménez kombinerte med lagets lynving Adama Traoré. Sistnevnte la inn et strøkent innlegg som Jimenez stanget inn i det lengste hjørnet bak en utspilt Alisson i Liverpool-buret.

Raúl Jiménez stanget inn 1–1 for Wolves. Foto: CARL RECINE / REUTERS

Store sjanser

Mohamed Salah var i sentrum hver gang Liverpool skapte farligheter, og misbrukte flere skuddmuligheter til å sende Liverpool tilbake i ledelsen. Roberto Firmino hadde også en gyllen mulighet til å sette inn 2–1 for Liverpool, men skjøt rett på Wolves-keeper Rui Patrício etter en times spilt.

For Wolverhampton var Adama Traoré et evig uromoment. Etter 65 minutt dro den spanske lynvingen seg fri og banket til mot det lengste hjørnet, men Alisson reddet. Like etter reddet Alisson igjen, etter at Traore spilte ballen gjennom til Jimenez skrått alene med keeper.

Firmino ble matchvinner

Men seks minutter før slutt avgjorde Liverpool kampen. Etter et innkast fikk omsider Firmino ballen etter en smart pasning av Henderson.

Firmino dro seg innover i banen og hamret inn vinnermålet i det lengste hjørnet. Dermed vant Liverpool 2–1 på Molineux.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 22:51 Oppdatert: 23. januar 2020 23:28

Mest lest akkurat nå