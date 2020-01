Cecilia Brækhus hintet om når hun vil legge opp: - En verdig avslutning

Cecilia Brækhus sier at en kamp mot den irske stjernen Katie Taylor vil skje i løpet av året, og at det kan bli hennes siste kamp i karrieren.

Cecilia Brækhus hinter om at den neste kampen blir hennes siste. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Kampen mot Katie Taylor vil bli den største kampen innen kvinneboksing noensinne. Det vil bli en kamp som vil bli vist verden over. Det vil være en global megakamp, sa Brækhus da hun fikk spørsmål om hva en kamp mot den irske bokseren vil bety for kvinneboksing.

– At vi fikk til det er jeg veldig glad for, sa den norske boksedronningen da hun mandag møtte norsk presse og snakket om framtidsplanene.

Samtidig ymtet hun at kampen kan bli hennes siste som profesjonell bokser.

– Det tror jeg kan bli en verdig avslutning på en karriere. Hvis det blir avslutningen da, vi får se, sa hun videre.

Cecilia Brækhus i aksjon mot Victoria Bustos i Monte Carlo i høst. Foto: Tor Høvik

Men før et stormøtet med den irske verdensmesteren skal den norske boksedronningen igjen i ringen, men hvem hun møter er fortsatt ikke kjent.

– Vi holder på å få på plass de siste bitene når det gjelder motstander og arena.

– Vi er vel enige om at det blir en oppkjøringskamp før sommeren, både for meg og Taylor. Vi trenger begge det. Så blir det å bygge opp mot denne megakampen over sommeren.

Brækhus har vunnet samtlige av sine 36 kamper som proffbokser. Hun er verdensmester i weltervekt i forbundene WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization).

