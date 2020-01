Fra bråkmaker til helt: Slik har han bidratt til å samle inn over 30 millioner i nødhjelp på to uker

Tennisspilleren Nick Kyrgios (24) har i beste fall et frynsete rykte. Før årets første Grand Slam har han samlet en hel sportsverden i kampen mot skogbrannene som har herjet Australia.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Nick Kyrgios har stått i bresjen for millioninnsamling til nødhjelp i Australia. Foto: EDGAR SU / Reuters

2. januar 2020: «Jeg sparker i gang støtten til de som er rammet av brannene. For hvert serveess jeg klarer i alle turneringer denne sommeren (Australia har sommer når Norge har vinter, journ.anm.), donerer jeg 200 dollar».

Ordene er Nick Kyrgios’ og er fra en tweet som vekket oppmerksomheten til hele tennis- og idrettsverdenen.

I månedsvis hadde de mange brannene herjet i Australia. Så langt har 28 mennesker omkommet, 2000 hjem gått tapt og over 500 millioner dyr død i brannene.

Like før jul var Kyrgios selv i sin hjemby Canberra, Australias hovedstad, hvor han både så og følte på kroppen brannens ødeleggelse. Under trening måtte han avbryte tidlig. Det var ikke mulig å være fysisk aktiv i den forurensede luften.

De enorme brannene har herjet Australia i månedsvis. Her fra Nana Glen, nær Coffs Harbour. Foto: AAP Image/Dan Peled/via REUTERS

Skapte en bølge

Dagen etter tweeten møtte han Jan-Lennard Struff i ATP-cupen og vant med sifrene 6–4, 7–6. Kyrgios leverte 20 serveess, noe som ga rundt 25.000 kroner i donasjon til dyreredningstjenesten WIRES etter kun en av de mange kampene denne vinteren.

– Det er trist. Det er bare tøft, sa en gråtkvalt Kyrgios på banen etter kampen.

En etter en fulgte tennisstjernene i australierens fotspor. Samtidig lanserte det australske forbundet at hvert eneste serveess i ATP-turneringene i Brisbane, Perth og Sydney ville gi 100 australske dollar i donasjon til Røde Kors gjennom kampanjen «Aces for Bushfire Relief».

Så kom også de andre idrettene på banen.

Blant annet donerer tidligere NBA-spiller Dirk Nowitzki tilsvarende beløp som Kyrgios gjør, og fotballspiller Maty Ryan donerte 500 dollar for hver redning i en Premier League-runde.

– Vi alle tjener mye penger. Vi burde bruke plattformen vår, sa Kyrgios om at andre idrettsstjerner ble med på aksjonen.

Kontroversielt temperament

Reaksjonene på 24-åringens aksjon har vært mange og sier også mye om hvilken status han tidligere har hatt i tennisverdenen.

«Dette kan være vendepunktet for Nick Kyrgios. La oss håpe det», skrev Wally Mason, sportsredaktør i The Australian.

Den australske 24-åringen er viden kjent for sitt voldsomme temperament som ofte kommer ut til overflaten. Foto: CIRO DE LUCA / Reuters

I flere år har Kyrgios til tider begeistret publikum med blendende spill og tekniske finesser få andre i verden kan utføre. Men han har også fått et frynsete rykte som følge av et enormt temperament.

Et temperament blant annet vår egen Casper Ruud har fått kjenne på. I mai mistet Kyrgios hodet fullstendig da han møtte Ruud i en mastereturnering i Roma. Etter en krangel med dommeren knuste han racketen og kastet en stol ut på banen før han forlot kampen. For utbruddet ble han belønnet med 450.000 kroner i bot.

Enda mindre populær gjorde han seg selv noen måneder senere, i en kamp mot russiske Karen Khatsjanov i midten av august.

Nok en gang havnet Kyrgios i krangel med dommeren og kalte iren Fergus Murphy for «den verste dommeren i tennis» underveis i kampen. Murphy ga Kyrgios poengstraff, noe som fikk Kyrgios til å ta en ureglementert do-pause hvor han knuste to racketer.

Kyrgios tapte kampen, og i det han gikk av banen kalte han Murphy en «f**ns idiot» før han spyttet mot dommeren.

Opptrinnet kostet ham drøyt 1 million norske kroner i bøter. Det er den største enkeltboten i tennishistorien.

– I øyeblikket gjør du ting du ikke mener. Jeg håper jeg lærer av det. Jeg planlegger ikke å gjøre det igjen, sa Kyrgios nylig i et intervju med en annen tennisrebell, John McEnroe, om den enorme boten.

I det samme intervjuet snakker han også om hans mangel på oppvarming før kamp. Kyrgios liker best å slå noen lette slag med noen av barna som til vanlig ser på at stjernene varmer opp.

– Å stå og slå tjue minutter før kamp, det endrer ingenting.

Fakta Nick Kyrgios Født 27. april 1995 (24 år) i Canberra, Australia Etternavnet kommer fra hans greske far. Hans mor er tidligere prinsesse i Malaysia. Ligger på 26. plass på ATP-rankingen over verdens beste tennisspillere. Driver i tillegg til sitt engasjement i brannene i Australia en stiftelse med fokus på å hjelpe hjemløse og vanskeligstilte barn. Beste resultater i Grand Slams: Australian Open: Kvartfinale French Open: Tredje runde Wimbledon: Kvartfinale US Open: Tredje runde.

Skuffet over at han ikke bidro tidligere

Før årets første Grand Slam startet i nettopp Australia natt til mandag, har Kyrgios brukt energien sin på å skape ytterligere oppmerksomhet rundt de katastrofale brannene.

Engasjementet er såpass sterkt at han irettesatte en kommentator som spurte ham om Australian Open kunne bli et nytt stort steg i karrieren.

– Folk mister livet sitt, huset sitt, og dyr mister livet sitt. Dere bør ikke spørre meg om min forehand, eller hvordan Australian Open går. Det er andre ting som trenger oppmerksomhet og hjelp, svarte han bryskt.

Onsdag samlet verdens beste spillere seg på Rod Laver Arena i Melbourne for et show-event til innsamling for brannofrene.

– Det å se alle som er her, er emosjonelt. Da jeg spilte ATP-cup, var dette alt jeg tenkte på, sa Kyrgios fra banen.

Onsdag samlet flere av verdens beste tennisspillere seg i Melbourne i et arrangement til støtte for brannvesen og berørte av brannene i Australia. Foto: Scott Barbour / AAP Image

Under seansen fikk blant annet representanter fra brannvesenet spille med sine store idoler. Og på slutten av kvelden ble det annonsert at «Aces for Bushfire Relief» hadde samlet inn over 30 millioner norske kroner på to uker.

Underveis i Australian Open vil dette tallet fortsette å øke betraktelig. Kyrgios er glad for å kunne bruke sin posisjon til å bidra, men angrer likevel på én ting.

– Jeg er litt skuffet over meg selv. Vi var klar over hva som skjedde, og om noe kom hjelpen fra oss litt sent.

Publisert: Publisert 20. januar 2020 06:27

Mest lest akkurat nå