Solskjærs United jublet for viktig seier etter kontroversiell situasjon: – Han har all grunn til å være irritert

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tok en enormt viktig seier, men dømmingen stjal mye av fokuset.

Marcus Rashford satte inn 1–0 på glitrende vis. Foto: JUSTIN SETTERFIELD / Reuters

Crystal Palace – Manchester United 0–2

Kampen mot Crystal Palace ble svært viktig for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, etter at Leicester slo Sheffield United tidligere på kvelden.

Dermed behøvde United en seier for å ta igjen Leicester på den viktige fjerdeplassen som gir Champions League. Det klarte de, og nå er det bare målforskjell som skiller United og fjerde.

Seieren mot Palace kom imidlertid ikke uten kontroverser for Solskjærs menn. Wilfried Zaha og Palace kunne hatt straffe før 1–0-målet til Marcus Rashford, noe flere eksperter mente de burde hatt.

I tillegg hadde vertene en ball i nettet, men utligningen ble annullert av VAR etter en svært marginal offsideavgjørelse.

Triumfen betyr også at Manchester United ikke har tapt på 19 kamper i alle turneringer. Det er lagets lengste ubeseirede rekke siden Sir Alex Ferguson var manager.

Sjansefattig start

TV-bildene viste en smilende Solskjær som ut til å facetime med noen like før kampstart, men det var knapt gått to minutter før det nær gikk galt for United.

Wilfried Zaha dro seg fint inn i banen og fikk løsnet et skudd, men David de Gea reddet på solid vis.

Mesteparten av omgangen forløp seg så å si uten sjanser. United-kaptein Harry Maguire måtte få behandling etter å ha fått en smell hodet, men klarte å fortsette.

United slet ellers enten med å spille ut Palace-forsvaret, i tillegg til at de var upresise de gangene de gode kontringsmulighetene dukket opp.

Kampen mot Palace var svært viktig for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Foto: GLYN KIRK / Reuters

Glimrende United-scoring, men ble Palace snytt?

Men et lag med Bruno Fernandes og Marcus Rashford er aldri ufarlig. Førstnevnte har forvandlet laget etter at han kom inn i januar. Like før pause fant Fernandes plass i mellomrommet, mottok ballen og kombinerte med Anthony Martial, før han fikk sendt ballen videre til Rashford. Angriperen gjorde ingen feil da han fintet bort resten av Palace-forsvarerne med en skuddfinte, for så å ekspedere ballen i mål

– Den er så vakker! sa ekspertkommentator Petter Myhre på TV 2.

Scoringen var imidlertid ikke uten kontroverser. Like før United-angrepet gikk Zaha ned i Uniteds straffefelt. Hverken dommer eller videodommer (VAR) grep inn. Deretter scoret United.

På reprisene så det ut som United-stopper Victor Lindelöf sparke borti Zahas hæl – og ikke ballen.

– Jeg mener det er straffe. Zaha ble felt, og han har all grunn til å være irritert, sa den engelske landslagsheltinnen Karen Carney på BBC Radio.

TV 2s studioekspert Trevor Morley mente situasjonen var vanskelig å bedømme.

– Om dommeren hadde gitt straffe, tviler jeg på at VAR hadde endret beslutningen, sa han og la til:

– Den er 50/50.

Det var denne situasjonen, like før Manchester Uniteds 1–0-scoring, som skapte diskusjoner. Foto: Peter Cziborra / AP

Så ble United reddet av VAR

Dermed måtte Palace ut og jakte på scoring i annenomgangen. Det er et scenario som normalt passer raske United-spillere som Martial og Rashford godt.

Det holdt likevel på å gå galt for Solskjærs lag bare få minutter etter pause. Farlige og hurtige Zaha kom seg nok en gang rundt på venstre og slo inn foran mål. Der kunne Jordan Ayew enkelt sette inn utligningen.

Men denne gangen ville VAR ha et ord med i laget. Reprisene viste at Ayew etter alt å dømme var noen centimeter offside. Dermed ble scoringen annullert, til stor skuffelse for Palace-manager Roy Hodgson.

Istedenfor fikk Fernandes en glitrende mulighet til å punktere kampen. Rashford slo inn fra sidelinjen, og portugiseren hadde all tid i verden på å sette ballen i mål. Han valgte å hamre til – i stolpen og ut.

2–0 etter Rashford-raid

Men det gjorde lite. For noen minutter senere driblet Rashford seg gjennom Palace sitt midtbaneledd. Han spilte vegg med Fernandes, før han la ballen til rette for Martial. Franskmannen hadde få problemer med å sette ballen i nettmaskene bak Vicente Guaita.

– Det er så nydelig, det angrepsspillet, sa Myhre på TV 2.

Palace-spiller Patrick van Aanholt skadet seg da han forsøkte å avverge Martials scoring. Backen ble båret av banen, med det som så ut til å være en alvorlig skulderskade.

Dermed ble det lagt til hele elleve minutter. Zaha var nær redusering, men De Gea var nok en gang på rett plass og fikk avverget.

Seier av stor betydning

Og da ble det tre helt nødvendige poeng for Solskjær og co.

Tidligere i uken ble oppgjøret mot Crystal Palace enda viktigere for Manchester United. Idrettens voldgiftsrett (CAS) bestemte at Manchester City får være med i neste sesongs Champions League likevel.

Dermed må Solskjærs lag ende blant topp fire for å komme tilbake i Europas gjeveste selskap. Det håpet lever så til de grader, ettersom kun målforskjell skiller United og Leicester på fjerde.

Det skal nevnes at dommerne i Premier League ikke har lov til å uttale seg etter kamp.