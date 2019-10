Raheem Sterling scoret sitt syvende ligamål for sesongen da Manchester City slo Aston Villa 3–0. Rui Vieira / AP / NTB scanpix

Manchester City bråvåknet etter pause og banket Villa

Manchester City slet lenge med å score hjemme mot Aston Villa, men like etter pause løsnet det for de lyseblå, som vant Premier League-duellen 3–0.

NTB

Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Manchester City – Aston Villa 3–0

Nøyaktig 19 sekunder var spilt av annen omgang da formspilleren Raheem Sterling sendte City i føringen. Et langt oppspill fra keeper Ederson ble stusset videre av Villa-forsvarer Tyrone Mings. Sterling fikk ballen og var god da han alene med Tom Heaton plasserte ballen mellom beina på keeperen.

City ville tilbake på 2.-plassen i ligaen, og en annen formspiller, midtbaneeleganten Kevin De Bruyne, bidro til å styrke ledelsen etter 64 minutter. Han spilte vegg med Benjamin Mendy etter en corner og bøyde inn 2–0 fra kanten av 16-meteren.

Kampen ble fullstendig punktert fem minutter senere. City satte Villa under kraftig press, og Ilkay Gündogan gjorde 3–0 på halv volley etter en halvklarering.

Les også Da Ødegaard skulle signere kontrakt, var han opptatt av én ting. Det forteller mye om supertalentet.

Røde Fernandinho

Da gjorde det ikke veldig mye at Fernandinho pådro seg sitt andre gule kort og ble utvist fire minutter før slutt. Samtidig var det tåpelig av midtbanespilleren – som for anledningen spilte midtstopper – å stoppe Keinan Davis ulovlig all den tid City ledet komfortabelt.

3-0-resultatet er solid av vertene, men samtidig en smule flatterende med tanke på det som skjedde før pause. Da var Villa-spillerne mer energiske enn vertene, og de viste også meget oppofrende forsvarsspill.

Villa hadde også noen gode angrep og en fin dobbeltsjanse ved John McGinn og Douglas Luiz halvveis i første omgang. Ved den anledning stoppet Ederson begge forsøkene.

Benket Agüero

Gabriel Jesus ble valgt som midtspiss fremfor Sergio Agüero lørdag, men brasilianeren imponerte ikke voldsomt foran mål.

Han brente en stor sjanse allerede etter fire minutter da han skjøt utenfor fra ti meter. Tidlig i annen omgang burde han også scoret etter en strøken ball fra Sterling, men Jesus skjøt rett på Heaton.

Det kan samtidig nevnes at Jesus gjorde en god jobb med å presse Mings til å stusse Sterling fri i forkant av 1-0-målet. På overtid prøvde han seg på en chip som endte i tverrliggeren.

Agüero spilte det siste kvarteret for City, som tok seg forbi Leicester og opp til annenplass på tabellen. Det skiller fortsatt tre poeng opp til ligaleder Liverpool, som spiller hjemme mot formsvake Tottenham søndag.

Villa ligger på 13.-plass i Premier League.