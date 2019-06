Solskjærs første storkjøp i boks: – Et av de beste forsvarstalentene i Premier League

Engelskmannen har skrevet under for fem år. I avtalen ligger det en opsjon på ytterligere ett år.

– Aaron er et av de beste forsvarstalentene i Premier League. Han har den riktige arbeidsmoralen, talentet og mentaliteten for å spille for Manchester United. Han er akkurat den type spiller vi ser etter, sier Ole Gunnar Solskjær til storklubbens nettside og fortsetter:

– Han er en ung og sulten spiller som har viljen til å lære, og det er viktig i hans alder. Jeg er henrykt over at han har signert for oss.

CARL RECINE / REUTERS / NTB SCANPIX

Wan-Bissaka er Solskjærs første store signering som United-manager. Ifølge BBC må United punge ut 50 millioner pund for overgangen. Det tilsvarer litt over en halv milliard kroner. Tidligere i sommer ble Daniel James hentet til Old Trafford fra Swansea.

– Det er en utrolig følelse og en stor ære å kunne kalle meg selv en Manchester United-spiller. Det vet jeg at bare noen få spillere som kan si. Jeg kan ikke vente med å komme i gang og bli en del av stallen, sier Wan-Bissaka.

Unggutten spilte tidligere i sommer for England i U21-EM. Der ble det exit i gruppespillet.