Leeds snublet i opprykkskampen til Premier League

Leeds kunne ta et langt steg mot opprykk til Premier League, men tapte 0-2 borte mot Cardiff tross enorm sjanseproduksjon søndag.

Leeds-manager Marcelo Bielsa var ikke fornøyd med det spillerne hans leverte mot Cardiff. Foto: CRAIG BROUGH / NTB Scanpix

Ettersom West Bromwich spilte uavgjort lørdag, hadde Leeds mulighet til å ta tabelltoppen i mesterskapsserien og samtidig øke luken ned til kvalifiseringsplassene til ti poeng.

Men det ville seg ikke for trenerprofilen Marco Bielsas menn.

Leeds kom litt tregt ut av startblokkene, men koblet deretter grepet og styrte det meste i bortekampen. Cardiff hadde nok med å holde ballen unna eget mål, og det var nesten et under at Leeds ikke scoret før pause.

Mot spillets gang var det derimot Cardiff og Junior Hoilett som skulle lykkes. En feilpasning av Kalvin Philipps ga Hoilett sjansen, og sløvt forsvarsspill av Leeds gjorde at han kunne ta seg framover og skyte upresset i mål etter 35 minutter.

På overtid i første omgang var gjestene uhyre nær å utligne, men Patrick Bamford sto i veien for Jack Harrisons skudd og nektet lagkameraten scoring.

Leeds-presset fortsatte etter pause, men Cardiff og keeper Alex Smithies lot seg ikke overliste. Målvakten gjorde en kjemperedning da Tyler Roberts avsluttet fra kort hold etter en times spill.

Etter 71 minutter skulle en ny pasningsglipp gjøre oppgaven enda vanskeligere for bortelaget. Liam Cooper slo en sløv ball som ble plukket opp av Nathaniel Mendez-Laing på kanten. Han serverte Robert Glatzel, som skjøt på direkten og satte inn 2-0 via stolpen.

Leeds kjempet febrilsk for en redusering, men lyktes ikke. Dermed ligger laget likt med West Bromwich på 71 poeng når åtte serierunder gjenstår. Fulham på 3.-plassen har 64 poeng.