Han fikk bannlyst omstridt flagg. Nå ryster renneløkker USAs mest populære bilsportserie.

Funn av en renneløkke i depotet til Nascars eneste svarte fører vekker avsky.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Nascar-fører Bubba Wallace tok til tårene da han fikk overveldende støtte av sine egne før mandagens løp i Talladega i Alabama. Foto: John Bazemore, AP / NTB scanpix

På få dager er det gjort funn av renneløkker på to Nascar-baner. Bilraceserien, som er USAs mest populære, ser på det som rasistiske handlinger. Hendelsene skjer under to uker etter at Nascar la ned forbud mot det kontroversielle sørstatsflagget.

Søndagens funn er det mest alvorlige. Løkken var da hengt opp i depotet til Nascars eneste svarte fører, Bubba Wallace (26), før løpet i Talladega i Alabama. Wallace ledet oppropet om å bannlyse flagget som for mange, ikke minst USAs svarte, er et symbol på slaveri, rasisme og undertrykkelse.

Samtidig har det vært populært blant mange Nascar-tilhengere. Forbud mot sørstatsflagget er tidligere blitt stoppet etter voldsom motstand fra publikum.

Men denne gangen banket toppledelsen det igjennom.

«Som moren min fortalte meg i dag: De forsøker bare å skremme deg. Dette vil ikke knekke meg, jeg vil ikke gi etter eller trekke meg. Jeg vil fortsatt stå stolt frem for det jeg står for», skrev Wallace på Twitter da han kommentere funnet av renneløkken for første gang.

Bubba Wallace er Nascars eneste svarte fører på fulltid. Foto: Mark J. Rebilas, USA Today / AP / NTB scanpix

Rørt av kollegenes gest

Han la til at episoden viser at det fremdeles er en lang vei å gå i kampen mot rasisme. Både Nascar og FBI er i gang med å etterforske hendelsen.

«Vi er sinte og opprørte og kan ikke understreke tydelig nok hvor alvorlig vi tar en slik avskyelig handling. Vi har sagt utvetydig at det ikke er rom for rasisme, og dette bare styrker vår beslutning om å gjøre sporten åpen og velkommen for alle», het det fra Nascar etter at saken ble kjent.

Før mandagens løp viste Nascar-miljøet full støtte til Bubba Wallace. Alle de 39 andre førerne dyttet 26-åringens bil frem til startstreken. Wallace selv klatret ut av bilen og var tydelig rørt. Han greide ikke å holde tårene igjen.

– Jeg er stolt over å stå her. Denne sporten er i endring. Jeg vil vise, uansett hvem som gjorde det, at ingen kan ta fra meg smilet. Jeg skal fortsette, sa Wallace, ifølge The Guardian.

Funn i California

Samtidig som de rørende scenene i Talladega pågikk, kom nyheten om funn av en ny renneløkke. Denne gangen hang det fra et tre på Nascar-banen i Sonoma i California. Lokalt politi etterforsker saken.

I helgen kjørte flere misfornøyde Nascar-tilhengere forbi hovedinngangen til Talladega-banen viftende med det omstridte flagget som ble benyttet av sørstatene under den amerikanske borgerkrigen.

Det var gjennom helgen protester mot Nascars forbud mot sørstatsflagget utenfor bilracerbanen i Talladega i Alabama. Foto: Marvin Gentry, Reuters / NTB scanpix

Sørstatsflagget – et blått andreaskors med 13 stjerner på rød bunn – blir i dag sterkt knyttet til ideer om raseskille og rasehat. Andre, først og fremst hvite langt ute på høyresiden, ser på flagget som et symbol mot statlig innblanding. Det er fortsatt en del av delstatsflagget til Mississippi.

Nascar har skapt sin enorme popularitet i USA ved å ha åpenhet og tilgjengelighet. Publikum får anledning til å komme tett på førere og mekanikere, og deltagerne omgis hele tiden av store folkemengder. I koronaåret 2020 blir det annerledes.

Bare rundt 5000 tilskuere slapp i helgen inn portene i Alabama. Det er en brøkdel av det tradisjonelle publikumstallet.