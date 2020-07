Så lenge kan Mutch være ute: – Han har en sjelden skade

Det kan gå noen uker før Jordon Mutch kan få sin debut i eliteserien. Foto: Marius Simensen

Lars Bohinen hadde et håp om at Jordon Mutch kunne rekker Bodø/Glimt-kampen, men engelskmannen er et stykke unna å spille.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn