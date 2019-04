Fotballstjernens vakre gest applauderes: «Viser klasse både på og utenfor banen»

Sterling har tidligere støttet en kampanje for å finne en donor til Dawkins, som var rammet av leukemi. Nå tar 24-åringen regningen på 15.000 pund, om lag 176.000 kroner, for den avdøde 13-åringens begravelse.

– Damary var en spesiell ung mann som berørte mange liv, blant annet mitt. Han var positiv frem til siste slutt og et eksempel til etterfølgelse for oss alle, sier Sterling.

Nå strømmer hyllesten av fotballstjernens gest inn på sosiale medier.

«Han viser klasse både på og utenfor banen,» skriver The Times’ profilerte fotballskribent, Henry Winter, på Twitter.

Også tidligere har han vist at Dawkins' historie rørte ham. Da Sterling scoret hat trick i en landskamp for England mot Tsjekkia i mars, feiret fotballstjernen en scoring med å vise frem en T-skjorte med et bilde av de to sammen.

REUTERS/David Klein

Dawkins’ far kalte den gang Sterlings gest «rørende», skriver BBC.

Dawkins var selv en lovende fotballspiller og spilte på akademiet til Crystal Palace frem til han ble rammet av den alvorlige sykdommen.

Fotballstjernen vil også være til stede i Dawkins' begravelse fredag.