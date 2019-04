Pipekonsert på Lerkendal etter nok en skuffende prestasjon

ROSENBORG - STRØMSGODSET 0–0

LERKENDAL: Kun seier var godt nok for at Rosenborg ikke skulle havne for langt bak i gullstriden. Ett poeng på tre kamper var fasiten før mandagens kamp mot Strømsgodset.

Med en solfylt Lerkendal og flere skadeplagede spillere tilbake i troppen var rammene perfekte for at RBK skulle ta sin første seier i årets eliteserie.

Til tross for at Rosenborg tok kommandoen i kampen, uteble de store sjansene. Strømsgodset var strukturerte og solide defensivt. Dermed endte kampen 0–0.

Etter fire serierunder står Rosenborg med to poeng av 12 mulige, og det var pipekonsert fra enkelte plasser på Lerkendal da dommeren blåste av kampen.

Tok kontrollen

Rosenborg tok kontroll over kampen med en gang, og etter to minutter kom den første sjansen. Etter at Alexander Søderlund hadde kjempet til seg ballen og sendt den videre til Mike Jensen, gikk dansken for skuddet.

En våken Viljar Myhra i Godset-målet reddet, men ga retur. Den luktet David Akintola, men det samme gjorde Jakob Glesnes som kom seg på ballen før RBK-vingen.

Eirik Horneland hadde gjort endringer på midtbane-trioen før kampen. En skadefri Anders Trondsen gikk rett inn i elleveren, og tok plass i den dype rollen.

Indreløperne var Mike Jensen og Anders Konradsen. I løpet av de første 15 minuttene hadde Rosenborg tre skudd. Jensen stod bak alle. Det var tydelig at dansken hadde mer offensiv frihet enn hva han har hatt de tre første kampene.

Etter 25 minutter kom Birger Meling fremover i banen og var kun centimeter fra å treffe pannebrasken til Alexander Søderlund med et hardt innlegg.

Strømsgodset tok ingen sjanser

Mens Rosenborg trillet ball og kom til småsjanser gjennom hele den første omgangen, skapte ikke gjestene fra Drammen én eneste sjanse. Det var tydelig at Godset hadde planer om å ligge bakpå og ta kontringene som kom.

Yacouba Sylla lå som en dyp midtbanespiller og strødde pasninger når Godset hadde ball. Med en gang RBK fikk tak i ballen, falt han ned i forsvaret sånn at de kunne forsvare seg med fem spillere.

Rosenborg skapte omgangens største sjanse da David Akintola kom seg løs på høyrekanten sin og fikk lagt inn. Pål André Helland hadde revet seg løs fra markeringen sin og stormet inn mot første stolpe. En svak avslutning hindret Rosenborg i å ta ledelsen.

Til tross for at Rosenborg skapte flere småsjanser, uteble de store. En godt gjennomført defensiv omgang av Godset, gjorde at begge lagene gikk til pause målløse.

Rune Petter Ness

André Hansen med klasseredning

I likhet med første omgang tok Rosenborg tidlig kontroll på kampen. Kun minutter ut i omgangen kom Anders Konradsen til innlegg, ballen traff hodet til David Akintola, men headingen var for løs. Dermed fikk Viljar Myhra en enkel jobb med å redde.

Rosenborg fortsatte å angripe, men som i første omgang uteble de store sjansene. Etter 62 minutter kom Birger Meling i full fart og passerte Godset-backen. Innlegget strøk hårstråene til Alexander Søderlund.

Etter 65 minutter var det Strømsgodset sin tur til å prøve seg. Etter en strålende corner steg kaptein Jakob Glesnes til værs. Kun en strålende redning fra André Hansen hindret gjestene i å ta ledelsen. Kampens største mulighet, men også Godsets eneste.

Horneland gjorde grep

Like etter bestemte Eirik Horneland seg for å gjøre grep. Samuel Adegbenro og Gustav Valsvik kom innpå for Anders Trondsen og David Akintola.

En spillesugen Adegbenro brukte bare minutter på å presentere seg. Etter først å ha fått et mål annullert for offside, stormet han oppover langs høyresiden. Innlegget var bra, og etter litt kaos i Godset-forsvaret kom Mike Jensen til skudd. Dansken traff bra, men kun en god blokkering hindret RBK i å ta ledelsen.

Ti minutter før slutt kom Nicklas Bendtner inn til full jubel fra Lerkendal.

Da kampen nærmet seg slutten kom Rosenborg til to store sjanser. Først ved et langskudd fra Samuel Adegbenro som keeper slo ut. På det påfølgende innlegget var Gustav Valsvik høyest oppe og stanget ballen mot mål. En våken Godset-keeper hindret RBK i å ta en sen ledelse.