Ruuds Instagram-konto hacket

Instagram-kontoen til tennisproffen Casper Ruud er hacket. Onsdag ble det lagt ut en feilaktig melding om at en skade setter en stopper for nordmannens sesong.

Det er Casper Ruud som melder dette på sin Facebook-konto.

Onsdag la de som hadde tatt kontroll over Instagram-kontoen til tennisproffen ut et bilde av en skadd fot, hvor det sto: «sesongen er over. Kanskje karrieren også».

Onsdag ettermiddag lå det flere bilder med tekst som åpenbart ikke er skrevet av den norske 20-åringen.

På Ruuds Facebook-side opplyses det at dette ikke stemmer, og at de vil rydde opp så snart det lar seg gjøre.

Tennisprofilen forbereder seg i disse dager til grussesongen i Europa i hjemlige omgivelser i Holmenkollen.

I tiden som kommer byttes Oslo ut med betydningsfulle grusturneringer i Madrid, Roma og Genève – før høydepunktet kommer i form av Roland Garros i Paris.