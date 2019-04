Oilers signerte ny spiller- Mauldin er også med videre

Tidligere denne måneden ble publikumsyndlingen Tommy Kristiansen klar for klubben. Fredag forsterket de troppen ytteligere da backen Nicolai Bryhnisveen ble presentert som ny Oilers-spiller, og det ble offentligjort at Greg Mauldin er klar for en ny sesong i klubben.