Brage (21) tilbake i TIL

TIL kaller tilbake Brage Berg Pedersen fra låneoppholdet i Alta.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Brage Berg Pedersen i Tromsø-drakt før årets sesong. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix

Det opplyser Alta på Instagram:

«Brage har spilt sin siste kamp for Alta IF i denne omgang. I helgen ble klubben informert av TIL at låneavtalen ville avsluttes etter gårsdagens kamp mot Fløya. Vi takker Brage for innsatsen – og ønsker masse lykke til videre!».

Pedersen har vært under kontrakt med TIL siden sommeren 2018. Den løper ut ved årsskiftet. 21-åringen har to låneopphold bak seg i Alta.