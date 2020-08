Ny nedtur for Blindheim: Gikk på sesongens første hjemmetap

To mål av Bob Sumareh sørget for Renate Blindheims andre tap for sesongen.

Renate Blindheim måtte se Sotra gå på sesongens første hjemmetap. Her i debuten mot Fram Larvik. Foto: Vidar Ruud

Sotra – Egersund 0–2

Etter 5–2-tap borte mot serieleder Bryne, ønsket Renate Blindheim og co. å slå tilbake mot Egersund lørdag ettermiddag.

I stedet ble det et nytt tap, det første på hjemmebane denne sesongen.

Sotra beholder andreplassen på tabellen, men kan bli forbigått om Vard Haugesund tar poeng i toppkampen mot Bryne søndag.

Flott Sumareh-scoring

Bortelaget tok ledelsen etter at Bob Sumareh, Egersunds toppscorer, satte inn sitt fjerde mål for sesongen. Gambieren skaffet seg rom med noen lekre dragninger og plasserte ballen til siden for Sebastian Hornnes Heggland fra cirka 16 meter.

Egersunds Simen Haughom var også nære scoring, men avslutningen ble avverget på strek.

Sumareh doblet

På tampen av andreomgang økte Egersund til 2–0. Mathias Perttamo dro til med en vakker halvvolley fra langt hold, men skuddet ble stoppet av tverrliggeren.

Returen gikk derimot rett i fanget på Sumareh som enkelt spaserte inn sin andre scoring.

Da Sotra også bommet på straffe på overtid, var sesongens andre tap et faktum.