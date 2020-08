Eliteserien direkte: RBK vraker Børven mot Aalesund

Siste innlegg

DEL Per Ciljan Skjelbred er ute med strekk i fire uker, ifølge Rosenborg, starter Edvard Tagseth som sentral midtbane. Den tidligere Liverpool-spilleren stod bak to målgivende pasninger i kampen mot Sarpsborg 08 for ei uke siden. Den kampen var også Anders Trondsens siste for trønderne, som dermed står uten venstrebacker. Vegar Eggen Hedenstad har fått oppgaven i dag.

DEL Det er relativt innbydende spilleforhold på Lerkendal i dag, selv om smitteverntiltak fortsatt gir begrensninger på antall tilskuere (max. 200). En snau time før avspark, er sola i ferd med å gå ned i horisonten bak Lerkendal. Temperaturen ligger på tett oppunder tjue grader.

DEL Aalesund-trener Lars Bohinen kan komme til å gi Jordan Mutch sin debut på Lerkendal. 28-åringen har erfaring fra Premier League, men har slitt med skade siden overgangen. - Jeg har trent bra de siste ukene og fått god oppfølging av fysioterapeutene. Jeg har hatt fokus på å rehabilitere og bygge meg sakte, men sikkert opp igjen. Jeg føler at jeg er på riktig vei, så forhåpentligvis kan jeg bidra til at vi får med oss noe fra kampen mot Rosenborg, sier Mutch til aafk.no.

DEL Kampen skal dømmes av hoveddommer Rohit Saggi. Han får hjelp av assistentdommerne Morten Jensen og Anders Olav Dale. Fjerdedommer er Mohammad Usman Aslam.

DEL Det er ikke bare Emil Konradsen Ceide som har levert varene i det siste. Danske Carlo Holse har scoret tre mål på to kamper, og starter på motsatt kant av Ceide i dag. – Det er scoringer vi blir bedømt på, og det gir selvtillit. Vi prøver å gjøre Lerkendal til et fort, og vi har ikke tapt mange kamper her, sier Holse til rbk.no før kampen.

DEL Dagens kamp er den 34. i serie og cup mellom de to lagene. Rosenborg har vunnet 18, mens Aalesund har vunnet 4. 11 har endt uavgjort. MEN...Rosenborg har ikke vunnet noen av de fire siste kampene mot Aalesund (0-3-1). Den tendensen kan høres vel og bra ut for bortelaget, men faktum er likevel at Aalesund ALDRI har slått Rosenborg på Lerkendal (10-6-0).

DEL Aafk-trener Bohinen har med seg følgende reserver: Andreas Lie (k), Oddbjørn Lie, Spinola Lima, Mutch, Mork Breivik, Uzochukwu, Ødven og Karlsbakk.

DEL På Rosenborg-benken sitter foruten Torgeir Børven, reservekeeper Tangvik, Helland, Valsvik, Brattbakk, Kamanzi, Adegbenro (som er tilbake fra skade) og Skogen.

DEL Torgeir Børven er dermed benket! Dino Islamovic er tilbake fra start på topp for Rosenborg. Samuel Adegbenro er friskmeldt, men starter på benken. For bortelaget kan Jordan Mutch få sine første offisielle minutter for Aalesund.

DEL Aalesund (3-5-2): Kongshavn - Klinkenberg, Gretarsson, Grønner - Määttä, Castro, Carlsen, Nordli, Olafsson - Fridjonsson, Haugen.