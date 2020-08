Kåre Ingebritsen ønsker at laget sitt skal ta et kjapt frispark. Kaptein Pedersen følger ordre og spiller Brann igjennom på en kontring, men dommer mener at ballen ikke var død. Publikum er rasende!

Det begynner å bli lenge siden Mjøndalen var i nærheten av målet til Håkon Opdal. Samtidig skal det sies at forsvaret virker veldig tett. Skal ikke bli lett for Brann å score her.

Brann med flere gode forsøk på rappen. Godt forsvarspill av Mjøndalen hindrer at det blir alt for farlig.

Olsen Solberg fyrer et frispark langt over. Det var i en god posisjon og skulle blitt utnyttet bedre.

Mjøndalen står høyt her i innledningen. Mye rom for Brann å kontre i, men foreløpig har ikke det ført til de store mulighetene.

Brann kontrer med fem mann, men blir avskjært. Tydelig at her skal det angripes!

Mjøndalen har blitt et lite mareritt for Brann. Bergens stolthet har ikke slått de brunkledde på de syv siste møtene dem imellom. I 2014 sendte Mjøndalen sjokkbølger gjennom fotball-Norge når de sendte Brann ned til OBOS etter en høydramatisk kvalifisering. Mjøndalen har også slått Brann ut av cupen både i 2013 og 2017.

