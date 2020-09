Tour de France direkte: Slår Kristoff tilbake?

Etappe for spurterne

Etter at sammenlagtrytterne fikk testet hverandre i går, er det trolig en etappe for spurterne i dag. Etappen starter i Gap, ved foten av Alpene, men rytterne skal ikke inn i Alpene i dag. Istedenfor starter man nå på transporten mot Pyreneene, og dagens etappe er stort sett i lettkjørt terreng. De siste 20 kilometerne er litt hardere igjen, med et par slake stigninger. Den siste av de to når toppen med én kilometer igjen. Derfra er det mer eller mindre flatt inn mot mål.

Bakkene er ikke hardere enn at de beste spurterne nok skal sitte greit med, men det kan gi utslag i at de rytterne som takler bakkene best har mest krefter igjen på de siste par hundre meterne.