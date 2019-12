FERDIG: Aidan Barlow, Artjom Sokol og Brayan Rojas. NTB Scanpix

TIL bekrefter: Tre spillere ferdige i klubben

Artjom Sokol, Brayan Rojas og Aidan Barlow er ferdig i TIL.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tromsø IL følger den opprinnelige planen ut fra de låneavtaler klubben har inngått med henholdvis AS Carmelita, Arsenal Tula og Manchester United når det gjelder Brayan Rojas, Artjom Sokol og Aidan Barlow, skriver klubben i en pressemelding.

– Dette er den første varslede avklaringen vi gjør etter sesongslutt. Aidan Barlows spill for TIL ble et resultat av en historisk låneavtale med Manchester United. Men vi og Manchester United har hele tiden vært klar på at lånet bare gjelder i høst, sier sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen i en pressemelding.

Les også Tromsø rykker ned etter snøkaos: – En skam

Les også NFF innrømmer feil etter dramaet som sendte Ranheim og Tromsø ned

Han fortsetter:

– Når det gjelder Artem drar han tilbake til Arsenal Tula og fortsetter der. Avtalen med Arsenal Tula var veldig økonomisk gunstig for oss og bidro til at vi kunne Artem her. Den manglende spilletiden gjør at vi ikke gjør et forsøk på å forlenge oppholdet nå.

– Brayan Rojas kom på lån fra AD Carmelita. Avtalen inneholdt en opsjon på kjøp, men klubben kommer ikke til å benytte seg av den, noe som selvfølgelig har ligget i kortene med tanke på hans prestasjoner i sesongen, sier Johansen videre.

– Når det gjelder videre avklaringer på spillere som har utgående kontrakt eller som har vært her på lån, så vil dette komme på et senere tidspunkt, legger han til.