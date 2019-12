5000 møtte Viking på Torget i Stavanger midnatt søndag. Foto: Elin Stueland

Viking fikk sin fortjente hyllest på Torget i Stavanger

5000 mennesker måtte vente lenge på heltene sine, men da Viking kom, fikk de hyllesten de fortjente.

Håkon Jonassen Norheim

– Nå kommer guttane, roper Rune Bjerga fra scenen.

Foran han står 5000 mennesker. Mange hadde ventet i to timer på at Viking-spillerne skulle ankomme gullfesten på Torget. På vei inn mot Torget er to fulle busser med støtteapparat og spillere. Nå skulle Viking hylles.