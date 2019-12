SKUFFET: Simo Valakari (til venstre) og Svein-Morten Johansen intervjues av media etter kampen. NTB SCANPIX

Valakari har tatt «Gutan» til nedrykk. Slik reagerer sportssjefen

Simo Valakari hadde en beskjed til spillerne etter nedrykket. Svein-Morten Johansen sier de skal gjennomføre en kraftig evaluering neste dagene.

TIL 1–1 Stabæk

– Jeg er tom. Det er vanskelig å si noen meningsfulle ord, fordi alt handler om følelser. Alle føler smerte og at dette er verdens ende.

Det svarer Simo Valakari på hva han føler etter at TIL rykket ned søndag kveld. Finnen har aldri rykket ned som trener før i år.

– Denne kampen var et bilde av sesongen. Vi skapte nok sjanser, men vi klarte ikke å ta vare på dem, sier en svært skuffet Valakari.

TILs sportssjef Svein-Morten Johansen er – i likhet med resten av TIL-leiren – skuffet.

– Det eneste jeg kan gjøre nå, er å beklage at dette er situasjonen, sier Svein-Morten Johansen.

TOMHET: Simo Valakari slet med å finne ord for å beskrive nedrykket. Rune Stoltz Bertinussen

Ikke forberedt på nedrykk

På direkte spørsmål om TIL er forberedt på nedrykk, svarer sportssjefen:

– Nei, det er vi ikke. Vi må bruke noen dager og uker på å forberede oss på det. Helt inn til det siste trodde vi at vi skulle klare det. Vi har ikke planen

for 1.-divisjon klar før kampen, men en god spillerstall blir på en måte alt.

– Hva blir å skje de neste dagene i ledelsen?

– Jeg regner med at vi allerede i morgen og de neste dagene må gå gjennom hvordan status er for klubben, både økonomisk, sportslig og helhetlig.

KRAFTIG EVALUERING: TILs sportssjef Svein-Morten Johansen sier klubben skal gjennomføre en kraftig evaluering. Rune Stoltz Bertinussen

Sportssjefen tar også selvkritikk for jobben han har gjort som leder i klubben.

– Jeg har vært i denne klubben i 20 år, både som spiller og lenge som leder. Jeg har gjort mye rart i denne klubben, og jeg kommer aldri til å stikke av eller

gi meg. Slik er ikke jeg som person, men jeg er veldig åpen og ydmyk med at vi går en kraftig evaluering,

– Er det naturlig å tenke at Valakari er en del av denne evalueringen?

– Alle må gå gjennom det. Hvordan vi ender det, det vet jeg ikke nå og det må vi bruke noen dager til.

– Vi må ha en skikkelig sterk stall

Johansen bekrefter at spillerne automatisk går ned i lønn på grunn av nedrykket.

– Jeg kan ikke kommentere antall prosent, men det er standard i kontraktene, sier han.

Sportssjefen sier de vil fortsette å satse på lokale spillere i 1.-divisjon.

– Det er naturlig å tenke at den satsingen ikke blir mindre i 1.-divisjon. Også må vi ha en skikkelig sterk stall. Jeg har vært her i klubben i 20 år, og denne klubben må rykke opp, sier han.

Dette sa Valakari til spillerne etter kampen

Valakari gikk inn i en garderobe etter kampen der spillerne gråt og opplevde deres verste dag i fotballkarrieren.

Han hadde en beskjed til spillerne da nedrykket ble et faktum.

– Den eneste meldingen jeg hadde til spillerne var at de skulle huske denne følelsen. Husk hvordan det var da vi vant kamper, men husk også denne følelsen. Den følelsen skal du ta med deg gjennom de neste årene i din fotballkarriere, for du vil ikke føle dette på nytt. Hvis du ikke er motivert til å bli den beste utgaven av deg selv, husk tilbake på denne følelsen. Det bør være nok motivasjon til å jobbe deg gjennom de tunge dagene, svarer Valakari.

– Er du motivert til å ta dette laget opp igjen?

– Det er jeg som har plassert dette i gjørma, så jeg tar alt av ansvar for at dette har skjedd. Vi hadde en plan med laget og hva vi skulle få til med klubben,

det gjelder også for meg. Jeg har rykket ned som spiller, men første gang som trener. Jeg vil ikke føle det. Jeg vil at vi skal rykke opp og vinne trofeer, svarer treneren.

Valakari føler med supporterne.

– Jeg har det vondt, men jeg føler med dem. De kom hit for å støtte oss. De elsker klubben og betalt for å komme hit og se på oss, sier Valakari.