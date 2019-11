Fredrik Carlsen skrev en ny kontrakt med Aalesund. Marius Simensen / Bildbyrån

AaFK-kapteinen forlenget kontrakten

Fredrik Carlsen binder seg til Aalesund ut 2021-sesongen.

Odd-Sølve Grannes

Hans opprinnelige kontrakt gikk ut etter 2020-sesongen, men fredag ble det klart at Carlsen blir med Aalesund i hvert fall ut 2021-sesongen.

– Etter ti år i AaFK, så var jeg aldri i tvil. Jeg er selvfølgelig med videre. Det er noe stort på gang i klubben, og det er noe jeg vil være en del av. Jeg er stolt og ydmyk over å få være en del av dette i årene som kommer, og skal gjøre mitt for at klubben skal bite fra seg i Eliteserien, sier Carlsen til AaFK.no.

Midtbanespilleren kom til klubben foran 2009-sesongen og vært fast på laget i flere av sesongen. Nå er han også klubbens kaptein.

– Fredrik er lagets kaptein og en viktig signalspiller både på og utenfor banen. Han er en kontinuitetsbærer gjennom å ha lagt bak seg ti sesonger i AaFK. Slike klubbspillere er utrolig viktige med tanke på videreføring av kultur og prinsipper, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland.

