Wada utestenger Russland fra OL og VM i fire år

Fakta om WADA-utvalgets innstilling med bakgrunn i påstander om russisk dopingjuks:

* Det russiske antidopingbyrået RUSADA ble i 2015 suspendert fra Verdens antidopingbyrå WADA for omfattende brudd på dopingreglene tilbake til 2011.

* I 2016 avdekket McLaren-rapporten at russiske utøvere deltok i et statlig dopingprogram, der blant annet positive dopingprøver ble byttet ut med negative under vinterlekene i Sotsji i 2014.

* IOC gikk likevel ikke med på å utestenge Russland fra sommer-OL i Rio i 2016, selv om en rekke friidrettsutøvere individuelt ble nektet deltakelse.

* Etter stort press ble Russland utestengt fra vinter-OL i Sør-Korea i 2018, men russiske utøvere kunne delta under nøytralt flagg som «olympiske idrettsutøvere fra Russland (OAR)».

* Høsten 2018 ble RUSADA tatt inn igjen i varmen i WADA, til store protester.

* I november 2018 startet WADA omfattende undersøkelser knyttet til dopinglaboratoriet i Moskva.

* Over 2.000 prøver er analysert, og WADA mener disse i stor grad er manipulerte.

* WADAs regeletterlevelseskomité har på bakgrunn av disse funnene anbefalt å utestenge RUSADA på nytt, noe som kan bety utestengelse av Russland fra OL og VM i en rekke idretter i fire år framover.

* Russland har nektet for å ha stått bak statsstyrt doping.