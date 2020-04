Riise til sykehus etter bilulykke

John Arne Riise (39) og datteren ble sendt til sykehus etter en bilulykke i Ålesund natt til onsdag. De er ikke alvorlig skadet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Det bekrefter John Arne Riises manager, Erland Bakke, overfor Dagbladet.

– Han kjørte sin datter hjem til Ålesund. Rett før ankomst var det en hindring i veibanen som medførte at John Arne Riise svingte raskt til venstre og kolliderte med autovernet, skriver Bakke i en e-post til avisen.

Bakke skriver videre at begge involverte ble fraktet til sykehus for rutinemessig kontroll, og at begge etter forholdene har det bra.

Ulykken skjedde da Riise kjørte fra Tønsberg til Ålesund.

Politiet i Møre og Romsdal meldte natt til onsdag om at en bil lå på siden midt i veibanen etter en trafikkulykke. De bekreftet kort tid senere at det ikke var snakk om store personskader.

Politiet har opprettet sak, men sier til Dagbladet at de ikke har mistanke om at noe straffbart har skjedd.