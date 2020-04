Klopp fryktet han skulle få sparken i Liverpool

Jürgen Klopp føler han sitter trygt i posisjonen som manager i Liverpool, men sånn har det ikke alltid vært.

Liverpool-manager Jürgen Klopp fryktet sparken. Foto: Jon Super / AP

I den første tiden etter at han avløste Brendan Rodgers som manager i Merseyside-klubben i oktober 2015, var Klopp redd for at han skulle bli sparket.

Frykten bunnet i usikkerhet rundt om klubbledelsen på Anfield ville ha nok tålmodighet med ham i arbeidet med å endre klubbens spillestil.

– Det var åpenbart for meg at vi ikke ville klare det ved å knipse med fingrene. Alle ønsket det, men det ville vi ikke klare. Så jeg var nødt til å be om mer tid. Det visste jeg, sier Klopp til Sky Sports.

Tyskeren innrømmer at tanken om at Liverpool-oppholdet kunne bli kortvarig streifet ham.

– Frem til da hadde jeg aldri blitt sparket i min karriere, så jeg hadde ikke erfaring med det. Men jeg visste at dette var et annet nivå, og at dersom jeg ikke leverte raskt nok, ville jeg få sparken, sier suksessmanageren.

Optimisme

Klopp røper videre at han heller ikke følte seg trygg på å få beholde jobben, selv om han førte Liverpool til to finaler i sin første sesong på Anfield.

Finalene i Europaligaen og ligacupen i 2016 endte nemlig begge med tap. Klopp peker samtidig på at det likevel var optimisme rundt laget, klubben og prosjektet hans.

Solide prestasjoner i Premier League førte imidlertid laget tilbake til mesterligaen, der Liverpool igjen fått markere seg i toppen av europeisk fotball. I fjor ble det finaleseier mot Tottenham, noe som styrket Klopps posisjon i klubben betraktelig. Denne sesongen topper laget Premier League og styrer mot et suverent ligamesterskap – klubbens første siden 1990. Spørsmålet er om kampene som gjenstår lar seg gjennomføre på tross av virussituasjonen.