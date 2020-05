Stjernemanageren måtte bryte med Hegerberg-søstrene. Nå har mor overtatt rollen.

I nesten to år har Halvor Marstrander fungert som manager for Hegerberg-søstrene. Nå er arbeidsforholdet avsluttet.

Her er hele Team Hegerberg på plass under Ballon d’Or-utdelingen i 2018: Eldstebror Silas (f.v.), Andrine Hegerberg, mamma Gerd Stolsmo, agent Alan Naigeon, Ada Hegerberg, pappa Stein Erik Hegerberg og agentpartner Victor Bernard. Helt til høyre tidligere manager Halvor Marstrander som nå har gitt seg. Foto: Arilas Berg Ould-Saada, VG

Det bekrefter både Marstrander og Hegerberg-søstrenes mor, Gerd Stolsmo, til Aftenposten.

Høsten 2018 signerte Marstrander Ada og Andrine Stolsmo Hegerberg til sitt managementselskap Interstellar. De ble dermed en del av det samme managementet som blant andre den norske popstjernen Astrid S.

Siden har manageren vært en viktig brikke i søstrenes utenomsportslige forretninger som blant annet innebærer utgivelse av bøker, nettbutikk og pressehåndtering.

I mars kunne VG fortelle at samarbeidet mellom Marstrander og Astrid S opphørte som følge av at Marstrander i april startet i ny jobb som ansvarlig for artistutvikling i plateselskapet Warner.

Det er også årsaken til at samarbeidet mellom Marstrander og Hegerberg-familien har tatt slutt.

– Jeg begynte i en ny jobb for to og en halv uke siden. Da kunne jeg ikke fortsette med rollen min for Hegerberg, forteller Marstrander.

Mor inn i managerrollen

På Team Hegerbergs hjemmesider er nå familiens mediekontakt byttet fra Marstranders navn til søstrenes mor, Gerd Stolsmo.

Gerd Stolsmo har tatt over managerrollen for døtrene sine etter at Halvor Marstrander sa fra seg rollen i april. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

På direkte spørsmål til Stolsmo om hun nå både er mor og manager for døtrene, svarer hun følgende:

– Har jeg ikke vært det bestandig?

Så ler hun godt i den andre enden av telefonen.

– På papiret ja. Du kan si det. Vi håndterer den biten nå, utdyper hun.

Om det er den permanente løsningen, er ennå ikke tatt stilling til.

– Vi har ikke tenkt så mye på det. Det har vært en naturlig pause nå. Når vi starter igjen, så skal vi kanskje se på det. Men vi begynner å få god erfaring med det nå.

Om Gerd Stolsmo er den permanente manageren til døtrene fremover, er ennå ikke bestemt. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Skilles som gode venner

Marstrander viser til at selv om han ikke lenger er manager for søstrene, så har de i tillegg til foreldrene, et fransk agent-team rundt seg i Alan Naigeon og Victor Bernard.

– Så jeg er sikker på at de er ivaretatt på aller beste måte.

Han oppsummerer perioden som Hegerberg-familiens manager som både spennende og læringsrik.

– Det å få muligheten til å jobbe så tett på en av verdens beste fotballfamilier er noe som jeg er veldig takknemlig for. Vi har opplevd mye sammen og skilles som veldig gode venner, sier han.

Samarbeider om barnebok

At partene skilles som gode venner, er noe også Gerd Stolsmo beskriver.

– Marstrander har et fantastisk nettverk som vi har automatisk vært en del av. Han har brakt oss inn et miljø vi kanskje ikke hadde hatt ellers, sier Stolsmo og legger til:

– Vi har fortsatt et samarbeid med barnebokserien vi skal i gang med. Vi blir ikke helt kvitt hverandre sånn sett. Det er hyggelig.

Første bok i barnebokserien som bygges på Ada og Andrine Stolsmo Hegerbergs oppvekst er planlagt utgitt til høsten 2020.