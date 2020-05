Skandale etter italiensk piskbruk i Sverige: – Helt uakseptabel oppførsel

En stygg episode før et svensk løp skaper bølger i europeisk travsport søndag. To knallharde piskeslag fra en stallmann har ført til rabalder og sinne.

Alessandro Gocciadoro ga en stallgutt sparken etter brutal bruk av pisk mot en av hans hester. Her er Gocciadoro i aksjon med Zabriskie O.K. i 2018. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Det var under oppvarmingen til et løp i Sverige lørdag at en italiensk stallansatt brukte pisken brutalt hardhendt mot sin hest Zarina Bi. Dette ble også snappet opp av TV-kameraene og er ute på en rekke sosiale medier-plattformer.

Det er den store snakkisen i Trav-Europa søndag. Hendelsen fordømmes av svenske og norske traveksperter.

Da ekvipasjen kom til stallen var det to markante merker på hestens bakpart. Stevneveterinæren nektet hesten å starte. Samtidig ble det startet en sak mot stallmannen av svenske travmyndigheter. Samme mann ble så kort etter sparket fra jobben som stallgutt.

– Uakseptabelt

– Dette er helt uakseptabel oppførsel, sier generalsekretær Svein Morten Buer i Det Norske Travselskap (DNT).

Han har vært i kontakt med lederen for den europeiske travunionen (UET), Marjaana Alaviuhkola, som også er leder for svensk travsport.

– Vi diskuterte hva vi kan gjøre innenfor UET for å motvirke sånne situasjoner. Vi vet ennå ikke om denne personen er lisensiert eller ikke. Er han lisensiert, kan han straffes i henhold til løpsreglementet, sier Buer.

Travsportens egne regler kommer i tillegg til den generelle dyrevelferdsloven.

– Det er ikke tvil om at dette er et kraftig brudd på den, sier han om episoden fra Sverige.

– Spørsmålet er om han handlet på eget initiativ eller på initiativ fra treneren. I så fall kan treneren straffes. Svensk travsport holder på å utrede saken, sier Buer.

Mister stjerne

Hestens trener, italienske Alessandro Gocciadoro, har vært straffet for svært aktiv finishkjøring i Sverige tidligere, uten å være brutal.

Han var ikke til stede under løpet i Sverige lørdag. Samme kveld gikk Gocciadoro ut i en pressemelding og tok sterkt avstand fra det som hadde hendt tidligere på dagen.

Søndag ble det sensasjonelt klart at hesten Vivid Wise AS, favoritten til å vinne årets Elitlopp (3 millioner til vinneren) senere i mai, er flyttet ut av Gocciadoros varetekt med umiddelbar virkning. Björn Goop tar over som trener og kusk.

Den svenske 43-åringen blir av mange i miljøet sett på som verdens beste kusk. Med ham på laget øker Vivid Wise AS’ vinnermulighet i Elitloppet betraktelig.

Alessandro Gocciadoros stall er i hardt vær om dagen. Her fra en seier på Bjerke i fjor i et stort løp. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Piskforbud i Norge

Norge er det eneste landet i verden som ikke tillater bruk av pisk i travløp, et forbud som ble innført i 1976. Buer sier at selv om pisk er lov i Sverige, er det strenge regler for bruken i løp.

– I løp må man holde tømmene med begge hender. Det er ikke lov å løfte hånda over skulderhøyde, så det er begrenset hvor stor kraft du får.

– Er det diskusjon om piskforbudet i Norge?

– Det er noen som mener at man bør få tilbake pisken, men ikke blant ledelsen i DNT. Vi tror vel heller at resten av verden kommer til å følge Norge.

Når norske hester konkurrerer i utlandet, kan kuskene bruke pisk innenfor reglementet som gjelder i landet det konkurreres i.

– Hvilken fordel gir det å bruke pisk i løp?

– Norske hester setter verdensrekorder uten bruk av pisk. De hevder seg på internasjonalt nivå og setter rekorder også i Norge. For noen som er lite grann trege, kan det være en fordel en gang eller to, men så forsvinner den fordelen.

