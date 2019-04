Landslagssjefen ville holde Norge-resultat hemmelig, men det lå på internett

Norges fotballkvinner spilte en uoffisiell kamp mot New Zealand i spanske Marbella fredag. Etterpå ville ikke landslagssjef Martin Sjögren røpe utfallet.

Det var ventet at svensken kom til å holde resultatet tett til brystet. På forhånd hadde den norske leiren varslet at de kom til å legge lokk på kampens innhold.

Norges Fotballforbund har derfor heller ikke omtalt fredagens oppgjør på sine nettsider.

– Det stemmer, skriver Sjögren i en tekstmelding når NTB spør om han og laget står fast ved at resultatet ikke videreformidles.

– Men jeg kan si at alle som var tilgjengelige for spill, fikk spilletid og at vi er fornøyde med det vi gjorde i dag.

Men så hemmelig var ikke resultatet. Det lå nemlig på internett. Ifølge nzfootball.co.nz vant Norge kampen 1–0 etter scoring av Sandviken-spiss Amalie Eikeland bare ni minutter ut i kampen.

Lagene møtes på nytt tirsdag, da til en offisiell landskamp.

Tidligere i år vant de norske fotballkvinnene Algarve Cup for første gang siden 1998.

Norge skal om to måneder delta i VM. Sjögrens lag innleder mesterskapet mot Nigeria 8. juni, mens vertsnasjon Frankrike venter fire dager senere. Sør-Korea er motstander i siste gruppekamp 17. juni.