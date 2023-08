Sendte Haaland og co. til massasje og i bassenget: – Vi kunne ikke trene

MANCHESTER (VG) Det ble leggetid klokken fire om natten og ingen alkohol for City-stjernene etter seier i supercupfinalen onsdag. De to dagene før møtet med det Pep Guardiola kaller et helt «ekstraordinært» lag kunne de heller ikke trene ordentlig.