Etter et 2023 der Erling Braut Haaland har vunnet Champions League, engelsk Premier League og haugevis av individuelle priser, oppsummerer Alfie Haaland det slik til VG:

– Som far, støttespiller og agent for Erling har hele 2023 vært en eneste lang opptur.

Haaland fortsetter:

– Å se han vinne «The Treble» i sin første sesong var mektig. Men skal jeg trekke frem én ting, må det kanskje være å se han prestere like bra så langt i en ny sesong som den forrige. Å klare å nullstille og bli mentalt klar etter alle opplevelsene og inntrykkene fra første sesong er en veldig sterk prestasjon.

– Kan du si litt om hvordan suksessen påvirker Erling?

– Jeg tror, heldigvis, det er mest slik at det er alt rundt Erling som endrer seg og ikke han selv. Men omgivelsene og oppmerksomheten gjør at vi sammen med ham stadig må ta valg og beslutninger for å ivareta det som alltid er førsteprioritet: å gjøre alt vi kan for å tilrettelegge for det som skjer på banen. Det betyr blant annet at vi må si nei til mye. Mye er lett å si nei til, mens noe er vanskelig av ulike grunner.

Erling Braut Haaland kysser FA-cup-trofeet. Det var trofé nummer to som Manchester City sikret seg. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

– Du følger Erling tettest av alle, mener du det er noen områder han har stort potensial til å utvikle seg videre og hvilke er det?

– Erling sier selv at han kan bli bedre på alt. Det tror jeg også, og jeg synes det er en sunn tilnærming til alltid å være opptatt av å bli bedre. Han er heldig og spiller i en klubb med en voldsom vinnerkultur og drive til å bli bedre, vinne nye trofeer, en klubb med et fantastisk trener- og støtteapparat og verdensklassespillere fyller opp garderoben. Med et sånt utgangspunkt kombinert med viljen til å bli bedre hele tiden, går det faktisk an å bli bedre.

Landslagssjef Ståle Solbakken fastslår at 2023 har vært som en drøm for Haaland.

– Det er stolpe inn på alle parametere.

– Det eneste som mangler er ...

– Det eneste som mangler er at jeg klarte å gi ham en EM-billett. Da hadde alt vært perfekt!

2023: Erling Braut Haaland i kalenderåret 2023. Foto: Sofascore

– Hva tenker du om at han klarer å komme seg gjennom så mange kamper uten å være skadet som han var i 2023?

– Det er kunst! Erling har en eksplosiv spillestil. Den pakken du har fått utlevert og skaffet deg fysisk, skal eksplodere og utføre maksaksjoner på søndag-onsdag-lørdag hver uke i en normal sesong. Han er den type spiller som lever på kraft og eksplosjon og rykk og napp. De som er utsatt for det, skal passe enda mer på kroppen enn andre, svarer Solbakken.

– Men?

– Men han har en gudekropp! Og det krever kanskje er å ta vare på en sånn type kropp. Få er avhengige av de maksimale aksjonene som han er. Det er også noe jeg må tenke på som trener for ham. Han må være en del av det vi gjør når vi ikke har ballen, men det går ikke na å spurte konstant. Kroppen tåler ikke det. Hvor mange ganger i løpet av en kamp kan han eksplodere?

Etter Champions League-finalen tok Erling Braut Haaland bilde med sine nærmeste. Alfie Haalands kone Anita Haaland Strømsvold, bror Astor Haaland, søster Gabrielle Haaland, Erling Braut Haaland, pappa Alfie Haaland, søstrene Nora og Sofie og familievenn Ivar Eggja var alle med på bildet. Foto: Michael Regan / Getty Images

– Hva tenker du om utviklingen av den øvrige delen av spillet hans?

– Gledelig! Han er mye bedre i den oppbyggende delen av spillet. Han blir en bedre og bedre leder. Han blir mer og mer moden, han får mer og mer erfaring. På mange områder blir han bedre. Og når han nærmer seg 30 år, så vil kanskje ikke kroppen like mye, men da kommer Erling til å spille enda lurere og enda smartere.

– Hvordan håndterer Haaland suksessen?

– Han håndterer det bra! Jeg tror vi i Norge har litt vanskelig for å ta inn over oss den statusen Erling har på verdensbasis. At BBC kåret han til årets sportsstjerne foran Max Verstappen og det hele. Det setter alt i perspektiv.

Erling Braut Haaland og Ståle Solbakken fotografert på trening før Færøyene-kampen i november. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Men hvordan tar han dette selv?

– Han er veldig flink til å prioritere det som er viktigst – nemlig å prestere på banen. Du må være litt kynisk. Hvis du ikke prioriterer fotballen og kroppen din og forberedelser, så kan det fort gå den andre veien.

– Hvordan merker dere dette på landslaget?

– Vi merker det ved at vi må ha andre tiltak når han er med. Det gjelder generelt vakthold. For oss blir det å finne balansen mellom å være åpne og imøtekommende og samtidig sette en grense med tanke på sikkerheten.

– Hva tenker du om stjernen Haaland?

– Han har en gutteaktig sjarm og en hårprakt og alt det der, som gjør at du blir et av verdens største sportsbrand. Norge nå har et sportsbragd som kan konkurrere med hva som helst på verdensbasis – i verdens største idrett. Det er en totalpakke som du ikke kunne se for deg for bare noen år siden.

PS: Det går brukbart også økonomisk for Erling Braut Haaland. I mars skrev han ny utstyrsavtale med Nike, angivelig verdt 250 mill. kroner i året. Han ble nummer 32 på Forbes’ liste over de mesttjenende idrettsutøverne i verden med 550 mill. kroner.

Vil du lese mer om fotball? I VGs store magasin «Våre beste menn» kan du lese historien til alle de 77 nordmennene som har spilt fotball på toppnivå i England. Magasinet er på 124 sider, og kan bestilles i vår nettbutikk (fri frakt!)