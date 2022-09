Graham Potter er på vei inn som erstatter for sparkede Thomas Tuchel i Chelsea, melder The Telegraph. Han har de siste årene vært manager i Brighton.

Kun formaliteter gjenstår før avtalen er på plass, skriver Matt Law i The Telegraph. Han følger Chelsea svært tett. Også Sky Sports og Daily Mail har kilder på at partene er enige.

Går alt i orden, kan Potter lede Chelsea mot Fulham i helgens London-derby.

Potter har vært manager i Brighton i litt over tre år. 47-åringen har gjort underverker i klubben, som ligger på fjerdeplass etter seks kamper i den nye Premier League-sesongen.

Attraktiv

Det er særlig Potters spillestil som har gitt ham et navn i engelsk fotball. Under hans ledelse er Brighton blitt et underholdende lag.

Engelskmannen trente svenske Östersund fra 2011 til 2018. Han tok klubben fra 4. divisjon til Allsvenskan og vant et cupgull på veien. Best huskes kanskje borteseieren mot Arsenal i europaligaen.

Deretter tok Potter over Swansea. Der ledet han laget i én sesong før ferden gikk videre til Brighton.

Svak start

Onsdag ble Tuchel fjernet som Chelsea-manager etter snaut 18 måneder i jobben. Det skjedde etter 0-1-tapet for kroatiske Dinamo Zagreb i mesterligaen. Tyskeren rakk akkurat å få 100 kamper for London-laget.

Tuchel fikk sparken selv om han hadde meritter (vant Champions League i 2021) og resultater, men en svak sesongstart og angivelige samarbeidsproblemer med Chelseas nye eiere sendte ham ut portene på Stamford Bridge.

Chelsea ligger på 6.-plass med ti poeng etter seks runder i Premier League.