– Mange spør – og jeg spør meg selv også, sier Therese Johaug og bryter ut i latter.

Hun møter VG på en restaurant i Nordmarka og har akkurat fått spørsmål om det faktisk blir et comeback i 2024/2025-sesongen.

Også kjæresten Nils Jakob Hoff spør om det.

– Nils Jakob spør «blir det comeback, eller?». Jeg kan jo føle meg bra på trening og tenke «ja». Men så gikk jeg et testløp her om dagen og tenkte: «Fy f***, dette er jeg ferdig med». Så jeg bruker hele skalaen av følelser. Men det sa Marit Bjørgen til meg også. At det kom til å være sånn at jeg kom til å ha følelsen av å ha lyst til å legge opp hver dag.

COMEBACK? Mange spør Therese Johaug om det. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Spørsmålene om et mulig comeback til VM i Trondheim 2025 kom nesten umiddelbart etter at hun la opp. De kom også da hun gikk gravid, og kom etter at lille Kristin Hoff Johaug ble født 17. mai i fjor.

Og Johaug legger ikke skjul på at det frister.

– Det som frister er VM-femmila. Det er jo noe av det største. Det må jeg være ærlig og si at det er, sier hun.

– Jeg har ikke lyst til å gå mange verdenscuprenn, og Tour de Ski ... det er jeg helt ferdig med! Det kan jeg bare si: Det skal jeg ikke gå noe mer. Sprint? Å herregud, sier Johaug retorisk og gliser enda litt mer.

– Jeg må ærlig innrømme at det trigger at det er den første femmila for kvinner i et VM og at det går i Trondheim på hjemmebane. Jeg har aldri gått en femmil før i enten verdenscup eller mesterskap.

FRISTET: Femmil i VM-løyper i Trondheim frister. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

35-åringen har aldri lagt skjul på at hun la opp ett år for tidlig. Motivasjonen var der fortsatt da hun i mars 2022 annonserte nyheten.

Men Johaug ønsket også å stifte familie. Nå er hun mamma til Kristin, mens pappa Nils Jakob Hoff endelig har fått kjenne litt på en «normal» rytme på hjemmebane.

Det er akkurat dette Johaug er usikker på hvordan vil gå dersom hun gjør retur til langrennssirkuset.

– For du må faktisk bestemme deg på et tidspunkt, … sier VG.

– Jeg har ikke satt en dato til meg selv. Men jo, jeg må bestemme meg. Jeg må prøve å trene meg opp, men også se om det er levelig, liksom. Med hverdagen og om det gir mening med Nils Jakob og Kristin. Man kjenner på den samvittigheten der.

– Er det verdt det liksom? Man kan ikke gå ut på en treningsøkt, eller reise bort og ha dårlig samvittighet fordi en skal gå fort i et skirenn i Trondheim. Den følelsen må bort og det kjenner jeg på.

Therese Johaug bestilte en kaffe og en Farris til intervjuet med VG. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det finnes en god sjekkliste med punkter som bør være i orden før hun eventuelt annonserer at hun tar en sesong til.

Både av sportslig og kommersiell art.

Dopingtestet da hun var gravid

Meldepliktssystemet er noe som kunne vært et hinder. Petter Northug og Marit Bjørgen meldte seg for eksempel ut av meldepliktsystemet Adams da de la opp.

– Status der er at jeg aldri meldte meg ut av Adams. Så jeg har blitt testet flere ganger. Blant annet i høst og nå for et par uker siden. Det kan de jo gjøre så lenge jeg aldri har meldt meg ut.

– Jeg har jo blitt testet under graviditeten også. Men det er bare veldig bra. Det er et bevis på at systemet fungerer. Hvis det ikke hadde vært sånn, så kan man tenke at folk som har valgt å legge opp i en liten periode, eller får barn, de kan stille raskt opp i konkurranser igjen uten å ha blitt testet.

Johaug ble dopingtestet mens hun var gravid. Her fotografert under VM i Planica i 2023. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Skiparken

Johaug har trolig hatt noen av de beste skiene i verdenscupsirkuset levert fra fabrikanten sin.

– Det har ikke skjedd så mye. Smøreren min har fortsatt skiene mine. Jeg har sagt at han må ta vare på dem.

Johaug vil imidlertid tone ned viktigheten av denne faktoren.

– Det kommer så mange nye gode ski hvert år. Det siste året mitt gikk jeg nesten ikke på ski som jeg hadde brukt året før. Det utvikler seg så mye og har skjedd så mye på skifronten at der må man gjøre en jobb uansett hver sesong, sier Johaug.

1 / 4 TÅREVÅTT KOLLEN-FARVEL: Therese Johaug feller en tåre i målområdet i nasjonalanlegget i Holmenkollen, etter å ha vunnet tremila mars 2022.







Treningen

Johaug opplyser at treningsmengden foreløpig ligger langt under det hun hadde da hun var aktiv, men at det er i ferd med å bli mye bedre.

– Før lå jeg på et sted mellom 20-30 timer. Det var ikke mange uker der jeg hadde 17-18 timer som det er i dag. Så jeg trener mye mindre. Men før jul og mot nyttår handlet mye om bryllupet. Men jeg har trent ganske bra nå etter jul.

Johaug svarer også et bekreftende ja på om det er tradisjonell langrennstrening hun først og fremst bedriver. Noen intervaller i uken og rolige langturer. Dersom hun satser på nytt, tror hun treningen uansett må legges om.

– Jeg hadde veldig mye mengde før og den må trappes ned. Jeg ville blitt så seig i muskulaturen hvis jeg skulle trent langtur tre timer før intervaller nå. Jeg er ikke vant til den type belastning. Jeg må kanskje ha litt flere intervaller, ikke så mange lange turer som før. Og så kan jeg leve veldig mye på den gamle treningen min.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Det går jo ikke

Hennes eget klesmerke og sponsorkonflikten med Norges Skiforbund er et annet mulig hinder.

– Jeg har jo min egen merkevare og jeg kan ikke ta det av markedet. Det går jo ikke, sier Johaug, som riktignok må meddele at hun ikke er hundre prosent oppdatert på hverken forhandlinger eller nøyaktig hvilke regler som gjelder.

– Men den dagen det eventuelt blir aktuelt, så må vi jo sjekke grundig rundt det da.

Selv om samvittigheten er et sentralt tema i comeback-planene, er det ingen tvil om viljen på hjemmebane.

– Nils Jakob støtter meg uansett. Så på hjemmebane har jeg støtte om jeg velger å dra til Trondheim som tilskuer, i pressesonen med NRK eller som utøver. Han er med meg, han, altså, sier Johaug og smiler.