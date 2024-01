Slovenia har vunnet 32–29 mot Færøyene og 32–25 mot Polen. Nå venter Norge i den siste kampen i gruppe D. Veteranen Dean Bombac (34) er ikke redd.

I lørdagens seier mot Polen ble bakspilleren kåret til kampens beste spiller.

– Vi løp som kannibaler hele veien. Vi scoret mange enkle mål og slapp ikke inn så mange, sier Bombac etter matchen.

VIL KJEMPE: Dean Bombac i aksjon under EM i Tyskland for Slovenia. Foto: Søren Stache / AP / NTB

Nå handler det om å ta seieren i matchen mot Norge og få det best mulige utgangspunktet i hovedrunden. Fra onsdag av venter Sverige, Danmark, Portugal og Nederland i Hamburg.

For Norges del er alle scenarioer fortsatt mulige før mandagens dyst i Berlin – fra EM-exit til å ta med seg maks antall poeng fra gruppen.

– Norge er store favoritter i vår gruppe. Vi har mange spillere som ikke er her med oss på grunn av skader, så vi må kjempe – og vi kom hit for å kjempe, sier Bombac.

Like før EM skadet strekspiller Stefan Zabic akillesen, mens ballfordeler Rok Ovnicek ødela kneet. Fra før er playmakeren Domen Makuc ute med en korsbåndskade. Profilen Miha Zarabec (32) forteller at frafallene kom svært overraskende.

– Det var et sjokk. Vi mistet fantastiske spillere som hadde vært veldig verdifulle for laget, forteller Zarabec til VG.

– Men vi har andre spillere. Det er synd at de ikke er med oss, men vi har fortsatt mye kvalitet, sier 32-åringen.

Dette er forutsetningene Vis mer ↓ Dette er forutsetningene før kampen mot Slovenia mandag: Norsk seier gir puljetriumf og to poeng med videre til hovedrunden. Uavgjort gjør at Norge blir nummer to bak Slovenia og tar med seg ett poeng til neste fase i EM. Taper Norge og holder Færøyene (møter Polen i siste kamp) bak seg på tabellen, går Norge videre og starter hovedrunden uten poeng. Taper Norge samtidig som Færøyene vinner klart mot Polen, er Norge ute av EM på målforskjell. (NTB)

Det er Norges Kristian Bjørnsen (35) enig i.

– De har slitt litt med skader, men sånn er håndballen. Det ser vi allerede hos oss også. De har fortsatt mange gode spillere. Jeg føler de har så mange å ta av at det ikke har så mye å si, sier Bjørnsen til VG – med visshet om at Magnus Abelvik Rød (26) mister resten av EM på grunn av et brudd i foten.

– Det er et godt håndballag med mange gode ballspillere. Det er en stor, fysisk midtblokk. Jeg håper at det er et lag som står bedre til oss (enn Færøyene), sier Sander Sagosen.

– Jeg tror det blir en veldig jevn og spennende kamp som blir avgjort helt på slutten, forteller landslagssjef Jonas Wille til VG.

Mot Færøyene rotet Norge bort seieren og et poeng helt på tampen.

– Det er bare offensive skaller og revansjelyst som gjelder. Vi kan vise alle som mener at vi er mentalt svake at vi har den mentale kapasiteten ved å slå Slovenia, sier Wille.

VIL REVANSJERE SEG: Assistenttrener Martin Boquist, Sander Sagosen og landslagssjef Jonas Wille under poengtapet mot Færøyene i EM lørdag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Slovenske Domen Novak (25) er innstilt på seier:

– Vi er klare til å kjempe mot et lag som har et stort potensial og mange superstjerner. Vi er også et glimrende lag. Vi er glade for å være videre fra gruppen, men det var bare det første målet vårt, advarer Novak.

Den 202 centimeter høye strekspilleren Matic Suholeznik er også trygg på at Slovenia kan vinne mandagens match, noe som kan sende Norge hjem.

– Vi er avslappet fordi at vi er videre til neste runde, men vi vil gi 100 prosent, og jeg er sikker på at vi kan vinne, sier Suholeznik.

Avkast er klokken 20.30. Matchen vises på TV 3.

Færøyene møter Polen før Norge-Slovenia. Polsk seier eller uavgjort betyr at både Norge og Slovenia er videre allerede før kampen spilles. Det norske laget vil uansett vite nøyaktig hva som gjelder for å gå videre når kampen starter.