– En ny landslagsstjerne er født!

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller var fra seg av begeistring, og det var vanskelig å klandre ham for det.

Oscar Bobb hadde nettopp fått Ullevaal-publikummet opp av stolen med en nærteknikk man sjelden har sett på landslagsarenaen. Bobbs scoring ble også det som ga valuta for inngangspengene i en kamp hvor bortelaget til slutt snudde og vant.

– Vi må bli et lag som vinner de jevne kampene, selv om jeg ikke synes kampen var jevn heller. Synes vi var klart best de første 25 minuttene i begge omganger. Dette er en kamp som i verste fall skal ende i uavgjort, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

– Det er surt å tape en kamp vi dominerer. Vi slipper inn enkle mål, sier kaptein Martin Ødegaard til TV 2.

– Det er små detaljer som gjør at det bikker gærne veien. Vi må sørge for å bli enda skarpere i avgjørende situasjoner, sier Ødegaard til VG.

– Det føles ut som at det har vært at vi spiller en ganske bra kamp og tidvis rundspiller Tsjekkia, men det kan ikke være sånn her evig, sier Alexander Sørloth til VG.

– Vi klarer å skape nok muligheter, men ikke siste delen som gjør at det blir scoring, sier landslagsstopper Leo Skiri Østigård til VG.

Flere i landslagsleiren er ikke fornøyd med gressmatten på Ullevaal stadion.

– Den er ikke spesielt bra, men det er likt for begge lag. Kan være det passer litt bedre for de som ligger defensivt og sånn, sier Østigård.

Etter kampen var det antydninger til pipekonsert fra publikum på nasjonalarenaen. Tsjekkia påførte Ståle Solbakken et nytt tungt hjemmetap:

– Det er vondt. Uansett om det er privatkamp eller ikke, så vil vi jo vinne kamper. Det å få den følelsen at du vinner kamper – ikke bare de du er veldig gode i – men også de du er litt gode i og litt middels, sier Solbakken til TV 2.

Først fikk David Zima fikk gå opp helt alene og stenge inn utligningen, men det kunne like gjerne vært noen av lagkameratene. Norske forsvarsspillere var ikke å se.

– Baklengsmålet er altfor billig. Det nytter ikke å slippe inn et mål på den måten der at tre mann står alene foran mål på et innlegg. Det skal ikke være lov. Feil skjer i fotball, og man hadde ikke vært like negativ hvis det var tre år siden sist det skjedde. Men dette skjer hver gang, sier Kjetil Rekdal i VGTV-studio.

Seks minutter før slutt fikk Antonin Barak prøve seg på et frispark fra rundt 20 meter. Den banket han like godt opp i keeperhjørnet og i mål. Kampen var snudd.

– Et godt frispark. Jeg tar et lite steg til venstre og ser ballen sent... Jeg når ikke helt opp, sier Norge-keeper Ørjan Håskjold Nyland til VG.

– Uansett om det er fint opp i hjørnet ... så skal Nyland være der og ta den. Det er hans hjørne. Sikten kan være dekket, men han blir lokket litt over til siden. Der skal han stå og ta ballen – dessverre, sa Simen Stamsø Møller på TV 2s sending.

Men det startet jo så friskt.

EM-klare tsjekkere fikk prisen for beste statistrolle under Oscar-showet. Bobb dro seg forbi to mann og satte ballen ned i det nærmeste hjørnet. 20-åringens andre landslagsmål.

Da hadde Norge hatt god kontroll på kampen og bortelaget Tsjekkia hadde slitt med å komme til noe som helst.

Etter målet ble rollene litt snudd. Tsjekkia kom mer og mer med i kampen og etter 37 minutter ble det store tellefeil i bakre rekker hos de norske.

Det betyr at Norge har sluppet inn mål i åtte av sine ti siste hjemmekamper. Kun Færøyene og Jordan har reist hjem fra Oslo uten nettkjenning.

Foruten dette var det en klassisk treningskamp. Kvaliteten var så som så på en gressmatte som har sett sine bedre dager.

Erling Braut Haaland var aktiv og frisk og fikk sine store sjanser. Etter 52 minutter så hele Ullevaal ballen i mål, men den norske superstjernen stanget ballen rett på keeper fra kloss hold.

Jærbuen gikk målløs av banen et kvarter før slutt etter sin landskamp nummer 30. Han blir stående på 27 landslagsmål.