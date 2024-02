– Vi synes det er vanskelig å forstå hvorfor aktorat fører Rodtsjenkov, når det han forteller ikke lenger er en del av tiltalen, sier Christian B. Hjorth til VG.

Da har han nettopp kommet ut av rettssal 2 i Buskerud tingrett etter dag 15 av rettssaken mot Anders Besseberg.

Der var det knyttet mest spenning til vitnemålet til den russiske dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov.

Bessebergs forsvarere hadde på forhånd vært ute og kritisert Rodtsjenkovs egnethet som vitne i saken.

Rodtsjenkov varslet om den statsfinansierte dopingskandalen under OL i Sotsji.

Samtidig er ikke dopingsaken en del av tiltalen mot Besseberg.

Tiltalen mot Besseberg Vis mer ↓ Besseberg er altså ikke tiltalt for å skjule russisk doping. Han risikerer derimot ubetinget fengsel for grov korrupsjon. Økokrim mener han har tatt imot dyre klokker, kostbare jaktturer, tilgangen på en BMW i flere år, samt russiske prostituerte. I Norge trenger aktor kun å bevise at 77-åringen har mottatt såkalte utilbørlige (klanderverdige) fordeler. Økokrim trenger altså ikke å bevise at Besseberg har gitt noe i motytelser til russerne for å få ham dømt

– Det er vanskelig å se at det er noe annen grunn enn at de ønsker å kaste mistankens lys over de delene som det ikke er grunnlag for å gå videre med, sier Hjorth til VG.

Han var tydelig irritert under aktoratets utspørring av Rodtsjenkov, og tok til slutt ordet underveis.

– Hvor i tiltalen er vi nå? Hva er det aktoratet forsøker å belyse? Hvis aktoratet forsøker å belyse et tema som ikke er i tiltalen, blir vi nødt til å ha en helt annen vitneførsel vi også, sa Hjorth.

– En del av tiltalen går på denne klokken som Kushchenko har gitt. Det å vise en del av korrupsjonsbestemmelsen som går på givers motiv. Om giver hadde et motiv til å påvirke mottager, svarte aktor Marianne Djupesland.

AKTOR: Marianne Djupesland Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er ikke det du spør om, du har et helt annet prosjekt gående, sa Hjorth.

– Jeg har ikke noe prosjekt gående. Jeg spurte vitnet om hadde noe kunnskap om Besseberg hadde mottatt bestikkelser. Så svarer han som han gjør. Jeg vet ikke hva han svarer, sa Djupesland.

– Det vet du veldig godt ...

Da brøt dommer inn.

– Stopp nå, stopp nå.

Hjorth har ikke endret syn på Rodtsjenkovs vitnemål etter dagen i retten.

– Dette bekreftet vårt syn på det. Den lille biten hun mener var relevant, det kan jeg ikke forstå hvorfor, sier Hjort.

– Vi ønsket å ha ham som vitne fordi han var på innsiden og kan belyse om hvorvidt det var et påvirkningsmotiv på russisk side for å påvirke Besseberg. Dessuten kunne han belyse i hvilken grad bestikkelser var en velkjent metode for å oppnå slik innflytelse, svarer Djupesland til VG.

Selve forklaringen til Rodtsjenkov handlet om det som skal ha vært en koffert med penger Besseberg skal ha mottatt fra russisk side.

Han fortalte om en seanse mellom skiskyttertoppene Aleksander Kravtsov og Aleksander Tikhonov.

– Samtalen med Kravtsov og Thikonov handlet om at Besseberg skulle gjøre noe eller hadde mislyktes i å gjøre noe. Thikonov var sint. Han skviset knyttneven sammen. «Jeg holder han jo så tett, så hvordan kunne han gjøre noe sånt?» forklarte Rodtsjenkov.

– «Han har fått alt han skulle ha», skal Thikonov ha sagt ifølge Rodtsjenkov, som mener kofferten skal ha inneholdt rundt 300 000 dollar.

Besseberg tok til motmæle og gjentok det han sa i sin frie forklaring for noen uker siden.

– Jeg vil bare klart fastslå at jeg har aldri mottatt en krone, rubel eller dollar fra noen russer, svarte Besseberg bestemt.