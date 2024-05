I en fullsatt hall vant Connecticut Sun 92-71 etter å ha ledet det meste av kampen. Clark scoret 20 poeng, men hennes 10 balltap er det meste av en Fever-spiller noensinne, og bare sju ganger har en spiller hatt flere i en WNBA-kamp.

– Jeg er skuffet. Ingen liker å tape, og jeg hadde for mange balltap, men man kan ikke grave seg ned etter én kamp, sa Clark.

Hennes spektakulære prestasjoner for collegelaget Iowa har løftet interessen for kvinnebasketball i USA. Årets NCAA-finale for kvinner hadde flere TV-seere enn mennenes, noe som inntil nylig ville vært utenkelig.

Det var faktisk den mest sette basketballkampen i USA på fem år, inkludert NBA-kamper, og Clark får nesten hele æren for det.

Skepsis

Foran 22-åringens debut i proffligaen WNBA har det vært billettrush for kamper hun skal spille. Flere etablerte WNBA-spillere har imidlertid uttrykt skepsis til at hun kan gjenskape storspillet fra collegelaget i en liga med eldre og langt mer rutinerte spillere.

DiJonai Carrington fulgte henne over hele banen i onsdagens sesongåpning, og hver gang Clark hadde ballen fikk hun flere spillere på seg. De fem første minuttene misset hun sine tre første skudd, mistet ballen til motspiller og fikk to fouls mot seg. Hun scoret sine første poeng i 2. periode.

Aldri før har en debutant mistet ballen til motspiller ti ganger i en WNBA-kamp.

En på kjeften

– Connecticut ga oss en på kjeften i dag, men vi skal jobbe hardt med å bli bedre, sa trener Christie Sides.

Alyssa Thompson førte an for Sun med trippel-tosifret: 13 poeng, 13 assist og 10 returer. DeWanna Bonner scoret 20 poeng og Carrington 16.

A'ja Wilson og lagvenninnene i Las Vegas Aces fikk tirsdag mesterskapsringene etter fjorårets WNBA-tittel, og hun viste i 89-80-seieren over Phoenix Mercury hvorfor hun er favoritt til å bli mest verdifulle spiller (MVP) for tredje gang. Hun scoret 17 av sine 30 poeng i 1. periode og tok 13 returer.