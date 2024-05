For tre måneder siden mistet Midtjylland-spiller Olsson bevisstheten i sitt hjem da han ble rammet av flere blodpropper i hjernen.

– Ja, ja, sier Olsson i sitt første intervju med Aftonbladet på spørsmål om han tror han kommer til å spille elitefotball igjen.

– Det er klart at man ønsker å være tilbake så fort som mulig og kjempe for å komme dit. Men jeg er ikke stresset over det. Det må ta sin tid. Vi får se når det skjer, sier han.

Han forteller om en dramatisk tid etter kollapsen i vinter.

– Da var det tre uker jeg i bunn og grunn holdt på å dø. Jeg var ikke kontaktbar, og jeg har ingen minner fra det, forteller lagkameraten til Ola Brynhildsen.

Deretter ble han bevisst, og formen har blitt bedre og bedre.

Feiret seriegull

Tidligere uttalte Olsson seg for første gang:

– Jeg vil si takk til alle som har tenkt på meg og støtten i går kveld og gjennom denne tøffe perioden. Kjærlighet til dere alle, skriver Olsson på Instagram.

Olsson var søndag til stede på arenaen der Midtjylland til slutt kunne feire seriegull etter en dramatisk og heseblesende sesongavslutning. Svensken spilte 13 kamper i den danske ligaen før kollapsen.

– Alle går gjennom opp- og nedturer i livet, også i fotball. Jeg er så stolt av laget, klubben, supportere og alle rundt, skriver han videre.

47 landskamper

Olsson fikk applaus fra hele stadion åtte minutter ut i kampen mot Silkeborg. Tidligere Molde-spiller Brynhildsen scoret for Midtjylland. Arne Sandstø var også del i ligatittelen som førstelagstrener i klubben.

Olsson fikk etter hvert tilbake motorisk funksjon og taleevne. I intervjuet med Aftonbladet opplyser Olsson at han så smått har begynt å løpe.

Midtbanespilleren har spilt 47 landskamper for Sverige.