Det franske fenomenet ble oppført på førsteplass på samtlige 99 stemmesedler. Selv om han spilte for et dårlig lag (San Antonio Spurs, som vant bare 22 kamper), leverte han prestasjoner som ikke er sett før.

Wembanyama endte med snitt på 21,4 poeng, 10,6 returer, 3,9 assist, 3,6 blokkerte skudd og 1,2 ballerobring per kamp. Ingen spiller har i sin første sesong hatt så gode tall i alle de kategoriene.

Chet Holmgren hadde en ypperlig debutsesong for et topplag (Oklahoma City Thunder), men han måtte nøye seg med å havne på 2.-plass på 98 av 99 stemmesedler.

– Målet mitt var å hjelpe laget mitt som best jeg kunne og å utvikle meg i løpet av sesongen. Jeg visste at jeg måtte vise individuelle ferdigheter og dominere. Denne prisen er viktig, og jeg er glad for å få den, sa Wembanyama.

Gjevt selskap

Han er den første spiller i NBA-historien med minst 1500 poeng, 700 returer, 250 assist, 250 blokkerte skudd og 100 trepoengere i en sesong.

Bare tre spillere har tidligere hatt minst 1500 poeng, 250 assist og 250 blokkerte skudd i en sesong. Det er legendene Kareem Abdul-Jabbar (5 ganger), Hakeem Olajuwon (2) og David Robinson (2).

24. februar sto Wembanyama for en ekstremt sjelden bragd med minst fem i fem ulike statistiske kategorier, og 2. april var han en blokkering og to assist fra tosifret i fire kategorier (poeng, returer, assist og blokkeringer).

Snart MVP?

Eksperter i USA mener at Wembanyama om ikke lenge vil begynne å vinne prisen som ligaens beste defensive spiller, og at han snart også hedres med den aller gjeveste prisen, som mest verdifulle spiller (MVP).

Han har raskt tilpasset seg livet i Texas, og det ventes at han i løpet av årene vil løfte Spurs til gamle høyder.

– Dette er uten sammenligning verdens beste land for en idrettsmann. Kulturen og infrastrukturen, alt er på plass for at vi skal prestere, sier han.

Wembanyama er første franskmann som vinner prisen som beste førsteårsspiller, og den tredje fra Spurs. David Robinson vant i 1990 og Tim Duncan i 1998.

Siden prisen ble innstiftet i 1952 er han den sjette som vinner enstemmig. Han slutter seg til Ralph Sampson (1984), Robinson (1990), Blake Griffin (2011), Damian Lillard (2013) og Karl-Anthony Towns (2016).