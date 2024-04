I første omgang mellom Atlético Madrid og Athletic Bilbao lørdag kveld ba den spanske landslagsspilleren Williams dommeren om å stanse kampen etter å ha hørt uhyggelige rop fra en del av hjemmefansens tribune.

– Jeg gikk for å ta et hjørnespark og hørte apelyder, sa 21-åringen til DAZN etter kampen.

Under tolv timer etter hendelsen har politiet identifisert personen bak ropene, skriver Marca.

Samtidig har La Liga kunngjort at de mandag vil anmelde de rasistiske ropene til påtalemyndigheten i Madrid.

– Det er idioter overalt, men ingenting skjer. Vi må fortsette å jobbe mot rasisme. Jeg håper dette endrer seg litt etter litt. Til slutt kjemper vi både internt og eksternt mot dette, la han til.

Ti minutter etter at kampen ble satt i gang igjen utlignet Williams til 1–1. Han feiret med gest mot Atlético Madrid-supporterne.

GEST: Nico Williams feiret mot Atlético Madrid-fansen etter å ha fått rasistiske lyder ropt mot seg.





Både Atlético Madrid og La Liga skriver på X at de er imot og fordømmer alle former for rasisme og hatytringer.

Nico Williams utlignet til 1–1 rett før pause, men det holdt ikke for Bilbao som tapte 1-3 etter to Atlético Madrid-scoringer i andre omgang.