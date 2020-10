Ronaldo politietterforskes for karantenebrudd

Cristiano Ronaldo og fem andre Juventus-spillere brøt karantenereglene i Italia da de reiste på landslagssamling. Nå har saken havnet på politiets bord.

Cristiano Ronaldo er i trøbbel etter å ha brutt de italienske karantenereglene. Foto: Janerik Henriksson / TT via AP / NTB

NTB-TT-AFP

For to uker siden forlot Ronaldo Torino for å slutte seg til Portugals landslagssamling, der han senere testet positivt for koronaviruset.

Ronaldo og de andre Juventus-spillerne skulle i henhold til italiensk lov ha selvisolert seg på et hotell i Torino fordi to klubbansatte hadde testet positivt på viruset. Men seks av spillerne valgte å reise på landslagssamling, mens keeperveteranen Gianluigi Buffon dro hjem til sitt eget hus.

Ifølge avisen Gazzetta dello Sport etterforskes de sju spillerne av politiet i Torino, og de risikerer bøter om de blir funnet skyldig i å ha brutt karantenereglene. Juventus-direktør Andrea Agnelli mener at spillerne ikke har gjort noe galt.

– Vi sa til spillerne at de som ville, kunne reise hjem og selvisolere seg. De får bestemme selv, de er frie borgere, sier han.