Fire snakkiser etter nedturen på Alfheim: «Må holdes frisk - ellers er det spisskrise i TIL»

Vi gir deg fire av temaene etter TIL-KFUM Oslo.

Fitim Azemi gikk målløs av banen mot KFUM Oslo. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

TIL-KFUM Oslo 1–1

1) Fitim Azemi

Et par dager etter at nyheten om Runar Espejords langtidsskade er det ingen tvil om Fitim Azemis viktighet de neste ukene.

Da Azemi gikk av banen på stillingen 1–1 mot KFUM Oslo etter 88 minutter uten mål, var det med vondt i låret.

Noe som bekymrer mange som følger med TIL. For hvis Azemi ikke klarer å spille hver uke er det virkelig trøbbel på Alfheim. Selv om Eric Kitolano har levert godt er TIL avhengig av å ha en målscorer sammen med han for på denne måten å sikre opprykket.

Og når TIL, gjennom sponsorer, har investert såpass mye i både Azemi og Espejord er det grunn til å være urolig. Poengtap mot lag som KFUM Oslo er ikke med i regnskapet som skal resultere i «Eliteserien 2021».

2) Eric Kitolano

I en resultatmessig stor nedtur var Eric Kitolano et av høydepunktene. Nærmest som vanlig. Med sitt tiende mål for sesongen er Kitolano i ferd med å befeste sin posisjon som toppscorer for «Gutan». Og når vi tar med at han har seks målgivende pasninger er vi vitne til en spiller som gjennom koronasesongen 2020 har gjort seg selv til den fremste attraksjonen på Alfheim.

Som kjent er spekulasjonene om Azemis framtid allerede godt i gang - på tross av at avtalen hans ikke går ut før slutten av 2021. Det skyldes at dersom avtalen ikke forlenges må han selges i vinter dersom TIL skal få igjen noe særlig med penger.

De som følger med TIL håper nok at dette ikke blir et scenario som blir realitet. Men for hver dag som går er saken per definisjon uavklart.

3) Klarer ikke å holde på ledelsen

Mot Sogndal forrige helg tapte TIL to poeng med rundt 10 minutter igjen. Det samme skulle gjenta seg mot KFUM Oslo denne lørdagen.

KFUM forsvarte seg godt mot TIL, og holdt de kun til et par reelle sjanser. Åpenbart for svakt på hjemmebane for et ambisiøst TIL-lag. Og med 1–0 med et lite kvarter igjen gikk det som det måtte gå.

En god offensiv periode av bortelaget endte med at kaptein Simen Wangberg var sist på ballen før den endte hos KFUM-profil Stian Sortevik som satt inn 1–1.

4) Økte ledelsen i ett døgn

Heldigvis for TIL tapte Sogndal mot Raufoss, og TIL økte ledelsen til seks poeng på tabelltoppen med 21 kamper spilt.

Søndag ettermiddag møtes LSK (38 poeng, 19 kamper) og Ranheim (37 poeng, 20 kamper) til en kamp som kan vise seg å være veldig viktig for TILs direkte opprykkssjanser.

Vinner Ranheim er både de og LSK fortsatt godt med. Med LSK-seier er Ranheim på lang vei bortregnet fra kampen om førsteplassen.

Men det er ingen tvil om at de to tapte poengene mot KFUM hadde kommet godt med for å slippe å vente helt til siste serierunde i starten av desember for å sikre opprykket.

Neste helg venter trønderne i Stjørdals/Blink på bortebane for «Gutan». Vanskelig nok det.