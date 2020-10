Medlemmene hadde flyktet i over ti år. Så kom koronapandemien og snudde alt. Helt siden mars har norsk idrett fryktet stort frafall som følge av koronapandemien. Men i noen idretter har det gått i stikk motsatt retning.

BÆRUM: Den gule ballen spretter i koppen før Lucy Winge (68) rekker armene i været og utbryter et «yes». Like bak henne forsøker golf-venninnen Irene Jansson (46) å gjøre det samme. Litt bortenfor der igjen øver Oskar Hessen Finholt (15) sammen med sin far Terje Finholt (56) på å «chippe» ballen mot hullet.

Det er elleve grader og regn i luften på Bærum golfbane en av de siste kveldene i september. Ikke akkurat golfvær. Likevel står tjue golfnykommere i alle aldre og terper på nærspillet sitt før de skal ut på en runde på nihullsbanen.

– Jeg er blitt hektet, sier Lucy før hun setter nok en putt.

Og hun er langt ifra den eneste som er blitt golfentusiast denne sommeren. Der mye av samfunnet har vært stengt ned, og idretten har fryktet store frafall, har norske golfbaner strømmet over av folk.

Paradoksalt nok, kan norsk golf takke koronapandemien for å ha kommet seg ut av negativ spiral som hadde pågått i ti år.

Lucy Winge jubler etter å ha fått ballen i hullet. Instruktør Jan Skydsrud konstaterer fornøyd at eleven lærer. Bak står ti andre elever og øver på chipping. Foto: Morten Uglum

