Ancelotti etter van Dijk-skade: – Reaksjonene har vært for sterke

Everton-manager Carlo Ancelotti går ut mot kritikken som har vært rettet mot keeper Jordan Pickford etter situasjonen som førte til Virgil van Dijks kneskade.

Denne taklingen fra Jordan Pickford endte med en stygg skade på Liverpools Virgil van Dijk. Foto: Peter Byrne / Pool PA

Liverpools forsvarsbauta er meldt ute i lengre tid med en båndskade etter episoden som oppsto under Merseyside-derbyet sist lørdag.

Pickford rykket ut av eget mål og traff van Dijk med stor kraft tidlig i kampen. I etterkant ble det rettet krass kritikk mot Evertons sisteskanse fra flere hold. Mange mente Pickford burde vært utvist, til tross for at det ble blåst offside før situasjonen oppsto.

Torsdag ble Everton-manager Carlo Ancelotti konfrontert med episoden da han møtte til digital pressekonferanse foran søndagens Premier League-møte med Southampton.

– For å være tydelig er vi først og fremst lei oss for skaden til Virgil van Dijk. Alle håper han blir bra fort. Dernest var taklingen til Pickford dårlig timet. Det går så fort i Premier League, og det er fort gjort å komme inn sent, sa italieneren.

– Han kom inn sent, men intensjonen hans var å treffe ballen. Det var ikke for å skade Virgil van Dijk. Reaksjonene i etterkant har vært for sterke. Det å si at det var planlagt er for mye. Virgil van Dijk vet også dette. Sånn er det i fotballen. Noen ganger kan man bli skadet, fortsatte Ancelotti.

Everton-manager Carlo Ancelotti. Foto: Peter Byrne / Pool PA

Han understreket videre at Pickford er lei seg for utfallet situasjonen fikk.

Hvor lenge Virgil van Dijk er satt ut av spill, vites ikke. Liverpool har ikke gitt noen tidshorisont med hensyn til når et comeback kan bli aktuelt for nederlenderen.

Everton har til gode å tape i Premier League og topper tabellen etter fem spilte kamper.

Publisert: Publisert: 22. oktober 2020 14:08