Direkte: Følg semifinalen i EM

Norge har meget gode minner fra Boxen i Herning. Her har håndballjentene aldri tapt, men vunnet VM-gull i 2015 og EM-gull i 2010. Åtte av dagens spillere var med på VM-triumfen hvor Nederland ble slått i finalen. Fem spillere - pluss trener Tonje Larsen - var på banen da Norge slo Sverige i EM-finalen for 10 år siden.

Norge har vunnet seks strake kamper i EM med et snitt på 11 mål. Ingen av Norges kamper har vært jevne i lenger enn i 45 av 60 minutter.

Veronica Kristiansen er tilbake på det norske laget etter å ha stått over tirsdag. Marta Tomac går ut etter en gjesteopptreden mot Ungarn. Camilla Herrem fikk en lårhøne i den kampen, men meldes klar for kamp.

Danmark ledes av Jesper Jensen. Har til daglig klubbtrener for tre norske spillere i Esbjerg: Marit Malm Frafjord, Marit Røsberg Jacobsen og Kristine Breistøl.

I dette EM har Danmark bare blitt bedre og bedre. De tapte 23-20 for Frankrike innledende, men har siden slått Sverige 24-22, Spania 34-24 og Russland 34-24.

Danmark tok sin siste tittel med OL-gull i Athen i 2004. Siden har de "jernhårde ladies" bare tatt medalje to ganger: EM-sølv 2004 og VM-bronse 2013.

