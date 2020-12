Stortalentet Amundsen banket Klæbo: Skuffet over verdenscup-nei

Johannes Høsflot Klæbo var best i verden sist helg. Men på hjemmebane fikk han bank av stortalentet Harald Østberg Amundsen (21).

SLO KLÆBO: Harald Østberg Amundsen viste klasse på Sjusjøen. Foto: Terje Pedersen

De siste tre kilometerne satte Klæbo innen solid sluttspurt og distanserte de andre løperne på vei mot mål i 15 kilometeren i fri teknikk i individuell start i Norgescupen.

Men bak kom Harald Østberg Amundsen (21), som gikk et kanonløp. Asker-løperen ledet med rundt ti sekunder da det gjenstod tre kilometer. Og Amundsen viste en stamina verdig Amundsen-navnet, som gir polfarer-assosiasjoner. For i mål var han 17 sekunder foran Klæbo.

– På oppvarmingen kjente jeg meg litt sliten etter sprinten. Men jeg tenkte at jeg i alle fall bør slå Klæbo på en distanse i løpet av året. Jeg må gripe sjansen når han først stiller på Norgescup, sier Amundsen til NRK etter den meget sterke seieren.

Han viste også meget sterk form på Beitostølen, men ble ikke tatt ut til verdenscupstarten i Ruka. Men nå lukter det internasjonale oppgaver bare Norge er tilbake i verdenscupen igjen etter at de har trukket seg fra alle renn før jul. For sist helg knuste Klæbo konkurrentene i avslutningen av mini-touren sist helg:

Seieren i Norgescupen var i verdensklasse:

– Det er det ingen tvil om. Det må være bitter å tenke på at det er 15 kilometer i fri teknikk i Davis, sier Aukland.

Dit reiser ingen norske løpere etter at Norge har sagt nei til alle verdenscuprenn før jul på grunn av skepsis til corona-smittefaren.

Amundsen kjenner at det er bittert.

– Det er kjipt når jeg først leverer på Beito og her. Nå det ikke blir Davos, så er jeg skuffet over det, sier Amundsen.

Amundsen klinte til og distanserete Klæbo også på de siste tre kilometerne. I mål var han 17 sekunder foran Klæbo i mål.

Han var ytterligere ti sekunder foran Jan Thomas Jenssen på tredje plass. PÅ fjerde plass fulgte Thomas Bucher Johannessen som er treningskamerat med Amundsen.

Klæbo var på sin side greit fornøyd, selv om han ble henvist til 2. plass.

– Det var et helt ok løp. Jeg prøvde åpne jevnt og gå på det jevne. Det kjentes helt greit ut, sier Klæbo til NRK.

Han tok selvkritikk for å ha tatt det litt for rolig på slutten av andre runden på Natrudstilen, der hver runde var fem kilometer. For kroppen kjentes bra ut selv om han ble slått solid på hjemmebane..

Rennet er også viktig for landslagsløperne. Men flere kjente norske skiløpere sliter. Martin Johnsrud Sundby har potensielt karrieretruende ryggproblemer.

Samtidig sliter også Didrik Tønseth. Han fikk startnekt av treneren til rennene på Lillehammer denne helgen etter å ha slitt over tid.

Og flere var svekket på Lillehammer. OL-mester Simen Hegstad Krüger tuslet slukøret i mål etter et mislykket renn og var langt bak:

– Jeg vet ikke hva det er. Det er noe som skurrer da jeg tar i. Følelsen før start er helt grei. Men klarer ikke gå meg sliten, sier Krüger til NRK etter et skuffende renn.

– Det er veldig kjedelig, sier Krüger om formen.