Mesut Özil: – Takk til Norges statsminister, Erna Solberg

Norges statsminister har startet FN-kampanjen #TakeTheBall – og kaster ballen videre til fotballspilleren Mesut Özil.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

I KULDEN: Mesut Özil på banen for Arsenal i februar. Han har ikke spilt en kamp siden 7. mars. Foto: Paul Terry / Sportimage/PA Images

– Jeg tar ballen fordi jeg er dypt bekymret. Folk lider på grunn av pandemien og dens konskevenser.

Slik åpner Erna Solberg videoen som er lagt ut i sosiale medier. Norges statsminister sier at hun spesielt vil jobbe for å rense havet og å gi jenter tilgang på utdanning.

Hun leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene.

– Takk til Norges statsminister, Erna Solberg. Jeg tar utfordringen og ballen for å styrke verden. Jeg håper at vi sammen kan gjøre dette, og jeg vil bidra til sosial rettferdighet. La oss nå målene, skriver Mesut Özil i posten.

FN-kampanjen går ut på at skoleklasser, politikere, influensere og artister «tar ballen» for å oppfordre til konkret handling for å nå bærekraftsmålene.

– Jeg har utfordret flere til å #taketheball og samtidig svare på hva de vil gjøre for at vi skal klare for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det er ti år igjen, og dette er ikke noe verdens ledere klarer alene. Derfor trenger vi at fotballen, kulturen, næringslivet og alle gjør sitt, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Marcus & Martinus, Dani Alves og FN-nestleder Amina Mohammed er noen av de andre aktørene som har tatt ballen for en bedre verden.

Det er ikke første gangen Mesut Özil engasjerer seg utenfor fotballbanen.

I oktober tilbydde 31-åringen seg å betale lønnen til den sparkede Arsenal-maskoten Jerry Quy.

I 2018 havnet Mesut Özil i bråk etter å ha blitt fotografert sammen med president Reced Tayyip Erdogan.

Erdogan var da midt i valgkampen før presidentvalget han vant i slutten av juni.

Özil og Erdogan fikk hard kritikk, blant annet fra presidenten i Det tyske fotballforbundet (DFB), Reinhard Grindel.

– Fotballen og DFB står for verdier som Mr. Erdogan ikke deler. Derfor er det ikke bra at våre landslagsspillere tillater seg å bli utnytter for hans valgkamp, skrev Grindel på Twitter.

Det hele endte med at Özil ga seg på landslaget fordi han følte seg uønsket. Özil mente at han ble utsatt for rasisme og sa at «jeg er tysk når vi vinner, men innvandrer når vi taper».

PS! Mesut Özil har ikke vært på banen for Arsenal siden 7. mars.