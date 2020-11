Manchester United tok sesongens første hjemmeseier tross sjansesløseri

(Manchester United - West Bromwich 1–0) Viktig melding til allmenheten: Manchester United har vunnet en hjemmekamp i Premier League.

Det satt imidlertid langt inne.

Anthony Martial kunne hatt hat trick alene i første omgang, men Sam Johnstone i West Bromwich-buret vartet opp med den redningen bedre enn den andre.

Bruno Fernandes var en ekte virtuous på midtbanen for hjemmelaget hele kampen gjennom og strødde om seg med lekre pasninger.

Manchester United stod med ett fattig poeng på fire hjemmekamper, bedre enn kun Burnley, og var under press for å levere også på Old Trafford.

Straffedramatikk

Tidlig i andre omgang så det imidlertid ut som at den skrekkelige rekken skulle fortsette. Karlan Grant spilte fint til Conor Gallagher, og Fernandes var hodeløs i taklingen.

Portugiseren var på ball, men tok nok mann til at dommer David Coote pekte på straffemerket.

Videodommerne ville imidlertid ha det annerledes, Coote måtte se situasjonen på nytt og på nytt, og fant til slutt ut at det ikke var straffe likevel.

Så var stopper Conor Townsend feil mann på rett sted da han fikk all mulig tid i feltet til hjemmelaget, men David de Gea vartet opp med en mesterlig benparade.

Mer VAR-hjelp

Da smalt det andre veien. Juan Mata lempet ballen opp i armene til Darnell Furlong, Coote pekte på straffemerket - og Johnstone reddet Fernandes’ forsøk mesterlig ved stolperoten.

Igjen ville VAR ha et ord med i laget. West Bromwich-målvakten gikk for tidlig ut fra streken og Fernandes fikk en ny sjanse.

Da banket han ballen kontant i motsatt hjørne - til West Bromwich-trener Slaven Bilic’ enorme frustrasjon. For andre kamp denne sesongen ble portugiseren avgjørende på straffe.

Paul Pogba var helt ute av troppen grunnet en skade han fikk på landslagsoppholdet, mens Edinson Cavani nok en gang frisket opp Manchester United med sin energi etter innhoppet.

Bortelagets innbytter Callum Robinson hamret ballen i tverrliggeren, Manchester United misbrukte en rekke sjanser da gjestene forsøkte desperat å utligne.

Til slutt kunne Ole Gunnar Solskjær slippe jubelen løs for sin første hjemmeseier i Premier League siden 4. juli.