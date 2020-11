Johannes Høsflot Klæbo dropper verdenscupen ut 2020: – Blir helt feil

Johannes Høsflot Klæbo (24) har bestemt seg for å droppe verdenscupen resten av 2020. Det er ikke klart om han vil gå Tour de Ski på nyåret.

REDD FOR CORONA-SMITTE: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: VESA MOILANEN / X01348

– Først må vi se om Tour de Ski blir arrangert. Deretter må jeg vurdere om jeg deltar. Det vil avhenge av smittesituasjonen, sier han i en pressemelding.

Klæbo kom hjem til Trondheim søndag kveld etter helgens verdenscupåpning i Ruka.

Han har vurdert alle de kommende rennene; det nasjonale rennet på Lillehammer til helgen, deretter verdenscupene i Davos og Dresden - og også Tour de Ski, som i utgangspunktet er satt opp i perioden 1. til 10. januar 2021.

– Jeg har følt på dette en stund. Det startet i forbindelse med World Cup-avslutningen forrige sesong. Usikkerheten ble ytterligere forsterket gjennom oppholdet i Ruka. Det virket tryggere før vi reiste enn det som ble situasjonen i Finland.

– Jeg føler at ski og konkurranser blir lite viktig i forhold til den pandemien som nå herjer over hele verden. Alle må gjøre sitt – og hva de mener er riktig. Dette er viktig og riktig å gjøre for meg, sier Johannes Høsflot Klæbo i en pressemelding.

Trønderen har gjennom hele koronapandemien har kjørt et strengt personlig regime. Klæbo har tidligere fortalt VG at han og samboeren Pernille Døsvik bor «i evig karantene».

Johannes Høsflot Klæbo vant sist helgs mini-Tour, men ergret seg over at han tapte for Erik Valnes i sprintfinalen.

Til Ruka hadde de norske langrennsløperne charterfly.

– Jeg føler det er helt feil å reise til internasjonale destinasjoner i disse tider. Det innebærer kontakt med mange mennesker. Det inkluderer fly, buss, flyplasser med mer. Jeg vil ikke utsette meg for dette. For meg blir det helt feil. Det tar jeg konsekvensene av, og hopper av for denne gangen.

Heidi Weng sto av etter første dag av konkurransene i Ruka. Hun «hadde hodet et annet sted», fordi hun var redd for å bli corona-smittet.

PS: Ski-VM for langrenn arrangeres etter planen i Oberstdorf fra 23. februar til 7. mars 2021.